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Местные новости
19 Сентября , 16:07

Профсоюз помог медсестре увеличить спецстаж

Медицинская сестра Городской клинической больницы № 1 города Стерлитамака при обращении в пенсионный орган столкнулась с отказом: в специальный стаж работы не были включены дополнительные региональные праздничные дни.

Профсоюз помог медсестре увеличить спецстажПрофсоюз помог медсестре увеличить спецстаж
Профсоюз помог медсестре увеличить спецстаж

Это лишало медработника права на заслуженный своевременный выход на пенсию. Не согласившись с таким решением, медсестра обратилась за помощью в Профсоюз.

Юрист Профсоюза Ольга Егорова изучила документы и подготовила исковое заявление. Суд встал на сторону работника, обязал включить спорные периоды в специальный стаж и назначить пенсию с марта этого года.

Благодаря помощи Профсоюза медицинская сестра выйдет на пенсию на два месяца раньше: она сэкономила на юридических услугах и защитила своё право на досрочное пенсионное обеспечение.

Каждый член профсоюза может рассчитывать на бесплатную юридическую консультацию, помощь в перерасчёте стажа, представительство в суде и защиту своих прав на всех уровнях.

Нужна правовая помощь — обращайтесь в Стерлитамакский медицинский профсоюз или на горячую линию профсоюза: 8-987-045-24-88. Правовая защита — серьёзная мотивация быть в Профсоюзе.

Фото Стерлитамакского горкома профсоюза работников здравоохранения.

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