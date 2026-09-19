Профсоюз помог медсестре увеличить спецстаж

Это лишало медработника права на заслуженный своевременный выход на пенсию. Не согласившись с таким решением, медсестра обратилась за помощью в Профсоюз.

Юрист Профсоюза Ольга Егорова изучила документы и подготовила исковое заявление. Суд встал на сторону работника, обязал включить спорные периоды в специальный стаж и назначить пенсию с марта этого года.

Благодаря помощи Профсоюза медицинская сестра выйдет на пенсию на два месяца раньше: она сэкономила на юридических услугах и защитила своё право на досрочное пенсионное обеспечение.

Каждый член профсоюза может рассчитывать на бесплатную юридическую консультацию, помощь в перерасчёте стажа, представительство в суде и защиту своих прав на всех уровнях.

Нужна правовая помощь — обращайтесь в Стерлитамакский медицинский профсоюз или на горячую линию профсоюза: 8-987-045-24-88. Правовая защита — серьёзная мотивация быть в Профсоюзе.

Фото Стерлитамакского горкома профсоюза работников здравоохранения.