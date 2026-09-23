Они работали в команде

Приехав на своей грузовой «Газели» в магазин, расположенный неподалеку от загоревшегося микрорынка, он услышал крики о помощи, раздававшиеся с третьего этажа здания. Увидев, что подбежавшие с лестницами мужчины не могут дотянуться до окна на третьем этаже, Даниил не растерялся: он подъехал на своей машине вплотную к дымящейся стене здания, тем самым дав возможность этим людям установить лестницу, по которой смогли выбраться из пожара два человека.

Как только автомобиль отъехал от правой стороны здания, из окон посыпались стекла и повалил черный дым.

Сам Даниил, подставивший машину как плечо, себя героем не считает. Он говорит, что спасти людей им удалось, действуя в команде.

Марина Воронова

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