После трагедии

Получив разрешение от представителей правоохранительных служб, обеспечивающих порядок в здании, на втором этаже которого работают эксперты, они занялись эвакуацией своих товаров и оборудования. Из-за имеющейся угрозы обрушения перекрытий торговые точки в «Солнечном» функционировать не будут.

С правой стороны здания микрорынка «Солнечный», у пешеходного перехода, со вчерашнего вечера лежат живые цветы и горят свечи. Так горожане выражают свою скорбь по погибшим в пожаре четырём женщинам, старшей из которых было чуть больше пятидесяти лет.

Наши соболезнования близким погибших. Пострадавшим — скорейшего выздоровления.

Фото автора.