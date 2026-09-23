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Местные новости
23 Сентября , 09:54

После трагедии

С самого утра наступившего после пожара в ТСК «Солнечный» дня у входа в здание микрорынка собрались продавцы и владельцы торговых точек.

После трагедииПосле трагедии
После трагедии

Получив разрешение от представителей правоохранительных служб, обеспечивающих порядок в здании, на втором этаже которого работают эксперты, они занялись эвакуацией своих товаров и оборудования. Из-за имеющейся угрозы обрушения перекрытий торговые точки в «Солнечном» функционировать не будут.

С правой стороны здания микрорынка «Солнечный», у пешеходного перехода, со вчерашнего вечера лежат живые цветы и горят свечи. Так горожане выражают свою скорбь по погибшим в пожаре четырём женщинам, старшей из которых было чуть больше пятидесяти лет.

Наши соболезнования близким погибших. Пострадавшим — скорейшего выздоровления.

Фото автора.

После трагедии
После трагедии
После трагедии
После трагедии
После трагедии
После трагедии
После трагедии
Автор:Марина Воронова
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