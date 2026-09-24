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Местные новости
24 Сентября , 07:18

Студент из Стерлитамака стал одним из победителей всероссийского конкурса

Магистрант второго курса экономического факультета Стерлитамакского филиала УУНиТ Азат Хабиров  вошёл в число победителей 23-го сезона Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» Президентской платформы «Россия — страна возможностей»!

Студент из Стерлитамака стал одним из победителей всероссийского конкурсаСтудент из Стерлитамака стал одним из победителей всероссийского конкурса
Студент из Стерлитамака стал одним из победителей всероссийского конкурса

Азат достойно представил  Стерлитамак и Республику Башкортостан, заняв почётное 2‑е место с проектом «Школа гражданского мужества „В жизни всегда есть место подвигу“». Эта инициатива направлена на то, чтобы вдохновлять молодёжь, показывать примеры настоящих поступков и помогать ребятам находить своё место в обществе.

Масштаб конкурса впечатляет: в этом сезоне в нём приняли участие более 80 тысяч человек со всей России. В такой серьёзной конкуренции добиться успеха особенно ценно!

Примечательно, что Азат Рамилевич не только магистрант, но и преподаватель основ безопасности и защиты Родины в гимназии № 4. Научным руководителем проекта стала кандидат социологических наук, доцент А. Р. Ягудина.

Поздравляем Азата и его наставника с этим значимым достижением! Пусть проект развивается и находит отклик у всё большего числа молодых людей!

Источник и фото: пресс-служба Стерлитамакского филиала УУНиТ. 

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