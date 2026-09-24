Студент из Стерлитамака стал одним из победителей всероссийского конкурса

Азат достойно представил Стерлитамак и Республику Башкортостан, заняв почётное 2‑е место с проектом «Школа гражданского мужества „В жизни всегда есть место подвигу“». Эта инициатива направлена на то, чтобы вдохновлять молодёжь, показывать примеры настоящих поступков и помогать ребятам находить своё место в обществе.

Масштаб конкурса впечатляет: в этом сезоне в нём приняли участие более 80 тысяч человек со всей России. В такой серьёзной конкуренции добиться успеха особенно ценно!

Примечательно, что Азат Рамилевич не только магистрант, но и преподаватель основ безопасности и защиты Родины в гимназии № 4. Научным руководителем проекта стала кандидат социологических наук, доцент А. Р. Ягудина.

Поздравляем Азата и его наставника с этим значимым достижением! Пусть проект развивается и находит отклик у всё большего числа молодых людей!

Источник и фото: пресс-служба Стерлитамакского филиала УУНиТ.