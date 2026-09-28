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Местные новости
28 Сентября , 10:29

«Утраченное и восстановленное»

Так называется выставка, открывшаяся в информационно-культурном центре «Мастерская искусств» — библиотеке № 3.

«Утраченное и восстановленное»«Утраченное и восстановленное»
«Утраченное и восстановленное»

Экспозиция состоит из акварельных и графических работ, авторами которых являются профессиональные художники-педагоги Ольга Литвиненко, Елена Литвиненко, Раиса Ахтареева, Надежда Гумерова, Юрий Каштанов, а также ученики художественной школы и студенты. Работы — дипломные и пленэрные — выполнены акварелью, карандашом, углём, цветной пастелью, гелевой ручкой.

Здесь же представлены шесть планшетов с чёрно-белыми и цветными фотографиями и документальным материалом, посвящённым старинным зданиям старого Стерлитамака. Эти документы — из личных архивов Ольги Викторовны Литвиненко и уже ушедшей от нас искусствоведа и педагога Юлии Александровны Барсуковой.

Выставка знакомит нас со Стерлитамаком, который отчасти остался в прошлом: некоторых зданий уже нет на карте города, другие преобразились в результате ремонта или реконструкции.

А для самих авторов это ещё и возможность увидеть своё творчество в ретроспективе: самые ранние работы, экспонируемые на выставке, датируются 2002 годом. Меняется город, меняются художники — их стиль, манера письма, видение деталей, вычленение важного. Словом, выставка — это путешествие во времени, которое и завораживает, и увлекает, и вызывает ностальгию.

Об этом с публикой говорили устроители выставки Елена Калюжная, Ольга и Елена Литвиненко.

Живой интерес вызвала экспозиция не только у старожилов и знатоков старого города, но и у молодых, например, у второкурсников художественно-графического факультета многопрофильного колледжа Анастасии Фёдоровой и Айдины Фасхиевой:

— Нам интересно изучать разные техники нанесения штрихов. И хотелось бы, чтобы здесь когда-нибудь были выставлены и наши работы.


Фото Сергея Крамскова.

Автор:Марина Воронова
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