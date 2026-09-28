В Стерлитамаке начался приём заявок на конкурс «Работница города»

К участию приглашаются девушки в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие стаж работы на предприятии (в организации) не менее 6 месяцев. От каждого предприятия (организации) направляется по одной участнице.

Конкурс проходит в три этапа:

I этап — заявочный: с 25 сентября по 13 октября осуществляется приём заявок;

II этап — подготовительный: с 19 октября по 17 ноября — подготовка участниц к конкурсу, включающая стратегическую HR-сессию;

III этап — финальный: 18 ноября в ГДК «Сода» (ул. Тукаева, 9).

Заявки принимаются на электронную почту: rabotnitsa.goda@mail.ru.

Все подробности, условия участия и порядок подачи заявки — в прикреплённом положении.

По информации отдела по молодёжной политике.