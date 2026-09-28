Заслуженные награды медикам Стерлитамака

Специалисты ГКБ № 1 Стерлитамака ежегодно принимают участие в этом конкурсе и традиционно занимают призовые места. Этот год не стал исключением и вновь принёс заслуженные награды стерлитамакским медикам.

В категории «Врачи» в номинации «За высокий стандарт качества оказания паллиативной помощи» отметили врача-онколога Оскара Зуфаровича Фаткуллина. В этой же номинации, но в категории «Средний медицинский персонал», был отмечен труд медицинской сестры Гульназ Раиловны Абдуллиной.

Среди представителей среднего медперсонала в номинации «Добрые руки: лучшая забота о старшем поколении» награждена старшая медицинская сестра отделения гериатрии Зилия Рашитовна Галяутдинова.

По информации ГКБ № 1.