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Местные новости
30 Сентября , 08:59

Сборная УМВД Стерлитамака стала победителем турнира по волейболу

В «Стерлитамак-Арене» прошёл турнир по волейболу среди территориальных органов внутренних дел второй подгруппы Республики Башкортостан. Соревнование организовано МВД по Республике Башкортостан и приурочено к Году единства народов России.

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Сборная УМВД Стерлитамака стала победителем турнира по волейболуСборная УМВД Стерлитамака стала победителем турнира по волейболу
Сборная УМВД Стерлитамака стала победителем турнира по волейболу

Цель турнира — развитие физической культуры среди сотрудников органов внутренних дел, укрепление командного духа и повышение уровня физической подготовки личного состава.

Команды территориальных отделов МВД на протяжении турнира демонстрировали отличную физическую форму, волю к победе и слаженное взаимодействие.

По итогам соревнований победителями стали Управление МВД России по городу Стерлитамаку. Второе место заняла сборная отдела МВД России по Гафурийскому району, третье - отдел МВД России по Аургазинскому району.

По информации УМВД по Стерлитамаку

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