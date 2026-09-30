Сборная УМВД Стерлитамака стала победителем турнира по волейболу

Цель турнира — развитие физической культуры среди сотрудников органов внутренних дел, укрепление командного духа и повышение уровня физической подготовки личного состава.

Команды территориальных отделов МВД на протяжении турнира демонстрировали отличную физическую форму, волю к победе и слаженное взаимодействие.

По итогам соревнований победителями стали Управление МВД России по городу Стерлитамаку. Второе место заняла сборная отдела МВД России по Гафурийскому району, третье - отдел МВД России по Аургазинскому району.

По информации УМВД по Стерлитамаку