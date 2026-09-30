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Погода
30 Сентября , 03:48

В Башкирии резко похолодает

В Башгидрометцентре поделились прогнозом погоды на ближайшие три дня:

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В Башкирии резко похолодаетВ Башкирии резко похолодает
В Башкирии резко похолодает

Сегодня осадков не предвидится. Ветер на юго-востоке порывистый. Днём воздух прогреется до +17…+22 градусов.

Завтра существенных осадков не ожидается, однако днём местами возможен небольшой дождь. Ветер северной четверти: ночью слабый, днём умеренный. Ночью температура опустится до +1…+6 градусов, в отдельных районах — до 0…−5. Днём составит +14…+19 градусов.

В пятницу, 2 октября, местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, на востоке — до умеренных. Ветер северной четверти умеренный, с порывами до сильного. Ночью температура составит −1…+4 градуса, днём — всего +4…+9.

Фото: Гульнара Зайнитдинова

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