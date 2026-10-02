В Стерлитамаке походит Неделя репродуктивного здоровья

Что будет доступно?
— Осмотр врачом-гинекологом.
— По результатам осмотра врач назначит необходимые исследования, включая УЗИ органов малого таза (если потребуется).
Куда обращаться?
пр. Ленина, 30г и ул. Железнодорожная, 32.
График работы кабинетов — в карточках.
Помните, что регулярные профилактические осмотры помогают выявить заболевания на ранних стадиях, предотвратить осложнения и сохранить репродуктивное здоровье на долгие годы. Мероприятия проводятся в соответствии с целями нацпроекта «Семья».
По информации ГКБ № 1