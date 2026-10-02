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Местные новости
2 Октября , 05:26

В Стерлитамаке походит Неделя репродуктивного здоровья

В женских консультациях Городской клинической больницы № 1 проходит неделя репродуктивного здоровья. Женские консультации будут принимать женщин от 18 до 49 лет без записи.

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В Стерлитамаке походит Неделя репродуктивного здоровьяВ Стерлитамаке походит Неделя репродуктивного здоровья
В Стерлитамаке походит Неделя репродуктивного здоровья

Что будет доступно?

— Осмотр врачом-гинекологом.
— По результатам осмотра врач назначит необходимые исследования, включая УЗИ органов малого таза (если потребуется).

Куда обращаться?
пр. Ленина, 30г и ул. Железнодорожная, 32.
График работы кабинетов — в карточках.

Помните, что регулярные профилактические осмотры помогают выявить заболевания на ранних стадиях, предотвратить осложнения и сохранить репродуктивное здоровье на долгие годы. Мероприятия проводятся в соответствии с целями нацпроекта «Семья».

По информации ГКБ № 1

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