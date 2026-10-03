Медовая, луковая, арбузная!

Покупатели же кутались в шарфы, поднимали воротники, но ярмаркой остались довольны. Пенсионерка Людмила Владимировна приехала на ярмарку за луком, купила восемь килограммов по 33 рубля за кило. Лук из Казахстана и Оренбурга на ярмарке можно было купить по 30–35 рублей за килограмм. Оптом отдавали дешевле, по 25 рублей.

Наталья Александровна рада осенней ярмарке:

— Купила сегодня помидоры, груши, трёхлитровую банку мёда. Жду ярмарку каждую осень, приезжаю сюда, на «Стерлитамак-Арену», с Соды.

Медовая торговля снова была самой многочисленной.

— Везём мёд с границы между Ишимбайским и Белорецким районами, — говорит Лилия Гилязова. — Липово-цветочный продаю по две тысячи за трёхлитровку, цветочный — за полторы. Охотно берут липовый забрус, он повышает иммунитет. Им торгую по 700 рублей.

Андрей Чистяков привёз на ярмарку горный липовый мёд из Бурзяна, продаёт его по 4 тысячи за три литра. Из Пермского края прибыли на ярмарку клюква и брусника, их продавали по 600 рублей за литр. Свёклу и морковь можно было приобрести по 40 рублей за кило, деревенский картофель — по 40 рублей за килограмм.

Продавать выращенную на собственном участке картошку родителям помогал 15-летний Егор, приехавший с отцом из Аургазинского района. Оптом картофель можно было купить за 30–35 рублей за килограмм. Сливочным маслом собственного производства по 1200 рублей за килограмм торговала жительница Альшеевского района Минзаря Миннигалимовна Хуснутдинова.

Продавали на ярмарке и оренбургские арбузы — по 25 рублей за кило. А ещё в продаже были дыни, тыква, виноград, перец, чеснок, кукуруза, редька и много чего другого. Впереди у горожан — ещё две ярмарки. Так что запастись овощами, мёдом и другими продуктами они вполне успевают.



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