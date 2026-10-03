Павел Шушляев: «Специалисты у нас универсальные»

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Павел Владимирович Шушляев назначен Стерлитамакским транспортным прокурором Приволжской транспортной прокуратуры в апреле 2026 года. В органах прокуратуры работает с 2008 года, занимал различные должности в Башкирии. С 2021 года трудился в должности Уфимского транспортного прокурора Приволжской транспортной прокуратуры. Родился в 1986 году в Неф-текамске. Окончил Уральскую государственную юридическую академию.

Здание транспортной прокуратуры неслучайно расположено вблизи железной дороги. Это важнейшая составляющая её работы. Мы тоже здесь неслучайно – пришли на интервью.



– Павел Владимирович, расскажите, пожалуйста, о направлениях вашей работы.

– В систему органов прокуратуры, помимо территориальных, входят специализированные прокуратуры, к которым относится транспортная. В зоне ответственности – часть Башкортостана и Оренбургской области.

Мы осуществляем надзор за исполнением федерального законодательства, уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью, а также за соблюдением прав, свобод и интересов граждан на объектах железнодорожного, воздушного и внутреннего водного транспорта.

Ещё одним серьёзным направлением является надзор за исполнением таможенного законодательства.

Сегмент автомобильного транспорта не в нашей сфере деятельности. Водные объекты, поскольку судоходных рек у нас нет, представлены в транспортном регионе маломерными судами. Воздушные – собственниками посадочных площадок, воздушных судов сверхлёгкой и лёгкой авиации, БПЛА, используемых в гражданских целях, а также аэродромом вблизи г.Кумертау.

К примеру, Стерлитамакской транспортной прокуратурой проведена проверка соблюдения градостроительного и земельного законодательства вблизи аэродрома Кумертау (Воротыновка).

Установлено, что в правилах землепользования и застройки сельских поселений Кугарчинского, Куюргазинского и Мелеузовского районов Республики Башкортостан в установленный законодательством срок не включены сведения о приаэродромной территории указанного аэродрома.

В её границах располагается ряд населённых пунктов, в которых должны соблюдаться ограничения по высотности зданий и сооружений, а также по хозяйственному назначению объектов.



С целью устранения выявленных нарушений главам муниципальных органов перечисленных районов внесены представления. Однако нарушения должным образом не устранены. В этой связи Стерлитамакская транспортная прокуратура обратилась в суд с исками, суд удовлетворил требования прокурора и обязал муниципальные органы внести изменения в правила землепользования и застройки сельских поселений. Решения суда исполнены.

Самый большой пласт – железнодорожный. Мы осуществляем надзор за структурными подразделениями ОАО «РЖД», предпринимателями на вокзалах, станциях, остановочных пунктах, железнодорожных путях общего и необщего пользования; организациями, выполняющими текущий и капитальный ремонт подвижного состава, изготавливающими оборудование и элементы подвижного состава, вагонов и прочее.

Особое внимание уделяем проблеме содержания железнодорожного полотна и железнодорожных переездов. Хотелось бы отметить, что железная дорога является местом повышенной опасности: даже малейшее нарушение правил здесь может привести к трагедии. К сожалению, факты травмирования граждан не редкость. Основные причины довольно просты – несоблюдение гражданами правил нахождения на железнодорожных путях и ПДД водителями.

– Павел Владимирович, сейчас много вопросов, в том числе и к Главе республики, по поводу закрытого путепровода по улице Технической.



– Стерлитамакской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения требований законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта при содержании объектов инфраструктуры. Установлено, что путепровод по ул.Технической имеет дефекты, которые могут угрожать безопасности движения поездов и автомобилей. Я обратился в суд с иском. Исковые требования Стерлитамакским городским судом удовлетворены,

администрацию городского округа обязали произвести ремонт путепровода. Можно добавить, что он проектировался достаточно давно и не рассчитан на такие большегрузы, как «Шахман».



После закрытия путепровода по улице Технической возросла нагрузка на железнодорожный переезд на улице Профсоюзной. Поэтому требования к безопасности на этом объекте станут жёстче. Будут приниматься меры к изменению его категории, а также рассматривается вопрос об установке дополнительных камер фиксации нарушений.

– Бич нашего времени – дистанционное мошенничество. Оно касается и железнодорожного транспорта?

– Да, серьёзную проблему сегодня представляют жертвы мошенников и те, кто ради заработка готов повредить объекты транспортной инфраструктуры. Чаще всего в сети злоумышленников попадаются граждане, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, или молодёжь и подростки, ищущие в соцсетях подработку.

Они соблазняются возможностью лёгкого заработка за поджог релейного шкафа или других объектов. «Работодатели» (как правило, это представители иностранных спецслужб) внушают им, что это всего лишь мелкое хулиганство, за которое ничего не будет.

На самом деле такие противоправные действия являются террористическим актом или диверсией, за которые предусмотрена серьёзнейшая уголовная ответственность (ст. 205, 281 УК РФ) в виде наказания вплоть до пожизненного лишения свободы.

– Павел Владимирович, такие преступления раскрываются?



– В подавляющем большинстве – да. Работаем не только мы, но и ФСБ, и полиция.

– Что делается для их предотвращения?

– Сотрудниками транспортной прокуратуры на постоянной основе проводятся профилактические беседы в образовательных учреждениях, а также трудовых коллективах, во время которых разъясняется, что любой контакт с вербовщиками и попытка заработать на поджоге расценивается как совершение особо тяжкого преступления, способного поставить крест на человеке и его семье.

Важно помнить, что в соответствии со ст. 31 УК РФ лицо не подлежит уголовной ответственности за преступление, если оно добровольно и окончательно отказалось от доведения этого преступления до конца.



– Сколько водного транспорта под вашим контролем?

– В личном пользовании жителей рес-публики находится более 19 тысяч маломерных судов. На территории Стерлитамакского транспортного региона они активно используются гражданами в акваториях Нугушского и Юмагузинского водохранилищ, соблюдение требований законодательства на которых также находится под постоянным контролем.

Прокуратура совместно с ГИМС регулярно проводит профилактические мероприятия на водохранилищах. С начала навигации в связи с нарушением установленных требований к регистрации и использованию плавательных средств на специализированную стоянку для маломерных судов, расположенную в п.Нугуш Мелеузовского района, помещено девять маломерных судов. Обращаю внимание читателей, что с 1 сентября 2025 года регистрации в государственной инспекции по маломерным судам подлежат маломерные суда весом свыше 200 кг и (или) с мотором мощностью свыше 8 киловатт.

Особое внимание в ходе профилактических мероприятий уделяем пресечению

деятельности по нелегальной перевозке пассажиров внутренним водным транспортом при отсутствии лицензии.

– Отдых на водоёмах часто совмещается с употреблением спиртного. Это заметно по тем, кто управляет маломерными судами?

– Нет. Такое случалось раньше. Сейчас же благодаря усиленному контролю проблемы нет, в этом году факты управления маломерными судами в состоянии опьянения не фиксировались.



– Павел Владимирович, много ли нарушений выявляется на транспорте?

– За восемь месяцев 2026 года выявлено 317 нарушений, в том числе 304 – в транспортной сфере. Основная их масса касается соблюдения прав и свобод человека и гражданина, прав и интересов несовершеннолетних, таможенной сферы. С целью устранения нарушений внесено 45 представлений, по результатам рассмотрения которых 43 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Принесено 28 протестов на противоречащие требованиям закона нормативно-правовые акты, которые рассмотрены и удовлетворены. Также по материалам Стерлитамакской транспортной прокуратуры 16 лиц привлечены к административной ответственности.

– И как нарушаются права и свободы?

– Например, купил человек билет на тот или иной рейс, а перед посадкой оказалось, что ему не хватило места. Либо проверяем соблюдение прав пассажиров при следовании в пригородных поездах и поездах дальнего следования. Выясняем, по какой причине это произошло, привлекаем винов-ных к административной ответственности.



– У вас достаточно интересная работа, и её очень много. Большой ли штат?

– Коллектив Стерлитамакской транспортной прокуратуры – это три оперативных работника, поэтому нагрузка на каждого достаточно высокая. Работая в прокуратуре, быстро учишься разбираться в любой сфере, специалисты у нас универсальные. Всё это для того, чтобы транспортный комплекс функционировал в нормальном режиме, люди находились в безопасности и их права были защищены. Это и есть наша главная задача.

– Павел Владимирович, как можно обратиться в транспортную прокуратуру?

– Можно прийти к нам на улицу Семафорную, 2 или позвонить по номеру 25-97-88. Также можно направить обращение в прокуратуру через Госуслуги.

– Спасибо за беседу!



