По созвучию. Об учительнице и учениках

Занятия у ребят уже закончились, и только маленький Аскар продолжал музицировать – он готовится к ответственному конкурсу «Время талантов».

Марк



Марку Лысенко тринадцать, он учится в шестом классе школы искусств, музыкой занимается седьмой год. Два раза пытался бросить школу.

– Почему? – спрашиваю подростка.

– Уставал, было чувство, что надоело учиться. Не пустили учителя, они убедили меня продолжить учёбу. Учителя – это педагог по музыкальной литературе Татьяна Павловна Алёхина, учитель сольфеджио Ирина Маратовна Шеина, преподаватель хорового пения Ирина Александровна Евсюкова и, конечно, Ольга Ивановна. Родители были солидарны с учителями. И я остался.

– Марк появился у меня неслучайно, – вступает в разговор Ольга Ивановна. – Я убеждена, что всё в жизни происходит по созвучию. Наталья Евгеньевна Берилова, наш преподаватель, заболела, и я взяла к себе её ученицу Радмилу, она тогда училась в четвёртом классе.

У девочки была сложная семейная ситуация – её мама и брат умерли от рака. Девочка была очень нежная, хрупкая. Я стала замечать, что она приходит на урок какая-то невыспавшаяся, рассеянная. В разговоре выяснилось, что она нянчится со своим маленьким племянником.



Я посоветовала Радмиле играть малышу на фортепиано, а заодно и разучивать пьесы для школы. Прошло немного времени, и Радмила привела ко мне своего племянника. Это и был Марк. У него оказался абсолютный слух. И очень большой потенциал. Он прекрасно подбирает любую мелодию, стоит ему один раз её услышать. Совсем маленьким он складывал ручки на груди и восхищённо восклицал: «Какая музыка, Ольга Ивановна!»

– Мне в раннем детстве нравилось слушать, как играет Радмила, – признаётся Марк. – И я обожаю играть с Ольгой Ивановной в ансамбле в четыре руки.

Марк очень любит музыку, много её слушает и охотно подбирает на слух. А ещё у него удивительная память. Ольга Ивановна рассказала, что в феврале они с Марком играли на концерте пьесу Цфасмана «Неудачное свидание». И на днях он сел за инструмент и легко сыграл её без всякой репетиции.

Нам Марк с чувством исполнил «Аве Мария». И убежал на урок сольфеджио.



– Признаться, не все преподаватели любят мальчиков, – говорит Ольга Ивановна. – Действительно, девочки более старательные, дисциплинированные, ответственные. А у меня ученики – мальчики. Для них очень ответственно выбрать профессию, надо определиться с делом жизни, ведь это будущие мужчины. Марк не сможет жить без музыки, это ясно для меня как для педагога с пятидесятилетним стажем. Музыка во время домашних концертов помогает ему погрустить, повспоминать, порадоваться, подумать. Это такая форма эмоционального выражения. Она помогает правильно чувствовать и выражать свои чувства. Знать музыку – это знать ещё один язык: язык чувств и эмоций.



Равиль и Аскар



Третий год у Ольги Ивановны учится пара мальчиков – Равиль Хасанов и Аскар Ульмаскулов. Им по девять лет.

– И опять всё происходит по созвучию, – улыбается Ольга Ивановна. – Несколько лет назад у меня была примерно такая же пара учеников –

Алексей Игнашков и Герман Банков. У Германа родители были музыкантами, Алёшу привела в школу мама, почувствовавшая в сыне способности к музыке. Оба играли в ансамбле. Оба окончили музыкальное училище, только Герман продолжил музыкальное образование в Москве, в институте культуры имени Шнитке. Сейчас он концертмейстер в ГИТИСе, на музыкальном факультете. Герман продолжает моё дело – учит людей музыке. А жизнь Алёши сложилась иначе: он после училища отслужил в армии, окончил духовную семинарию, стал священнослужителем, поёт в хоре Никольского собора. Эти двое все семь лет проучились вместе, соперничали, дружили, учились понимать и исполнять музыку.

Это удивительно, но Равиль похож на Алёшу, а Аксар – на Германа. Оба мальчика хорошо учатся, у них отличные оценки, они уже покоряют музыкальные вершины, у них за плечами несколько конкурсов и концертов, а в репертуа-ре много произведений. Сейчас мы с Равилем играем в ансамбле, Аскар готовится к конкурсу, который будет проходить в Уфе.

– Если взять игры с друзьями, увлечения, учёбу в школе, то музыка у меня стоит на первом месте, – говорит Аскар. – Играть на инструменте мне никогда не надоедает.

– Аскар хорошо читает ноты, у него прекрасный слух, – рассказывает про ученика Воронова. –

Есть у него такая особенность, не характерная для столь юных музыкантов: он может мысленно охватить всё музыкальное произведение целиком, слышит всё музыкальное полотно и способен рассказать эту историю от начала и до конца, не теряя звуковую линию. Это редкое и весьма ценное качество. Прадедушка Аскара – музыкант.



С Равилем всё по-другому. Его физика изначально приготовила к игре на фортепиано. Он пришёл, сел за инструмент – и не надо было поправлять ему ни руку, ни ногу. Было ощущение, что он родился за фортепиано. Ребёнок приходит в музыкальную школу, и я сразу вижу, на чём ему надо играть: на скрипке, гитаре, баяне, саксофоне. Для Равиля предназначено фортепиано. Если Аскар – абсолютный слух, то Равиль – прекрасная техника.

Оба мальчика – из многодетных семей. Аскар самый младший в доме, его сёстры тоже занимаются искусством – одна посещает театральную студию, вторая учится в художественной школе. Домашним приходится терпеть, когда Аскар занимается фортепиано.

– У меня, кроме акустического, есть цифровой инструмент, – объясняет мне мальчик. – И когда сестёр достаёт моя игра, я сажусь за него, надеваю наушники и продолжаю занятия.



– Я тоже много играю дома, – признаётся трудолюбивый Равиль, у которого пятилетний братик и четырёхлетняя сестрёнка. – И папа порой не выдерживает, нервничает. Но надо работать. А ещё всюду успевать: у меня кружки английского и IT-технологий.

– Не думайте, что я занимаюсь исключительно с мальчиками, – смеётся Ольга Ивановна, провожая меня к выходу. – У меня весь класс хороший. Все эти ученики учатся по предпрофессиональной восьмилетней программе. Есть у меня очень способная девочка Арина Звягинцева. Её учительница уехала, и теперь я с ней занимаюсь, готовлю к конкурсу. Повезу их с Аскаром на «Время талантов».

Фото Сергея Крамскова.