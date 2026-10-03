С благодарностью к педагогам города

Искреннюю признательность педагогам выразили глава администрации города Эмиль Шаймарданов, председатель комитета Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан по науке, образованию, культуре, молодёжной политике и спорту Айбулат Хажин и начальник военной ордена Жукова академии войск национальной гвардии Российской Федерации, генерал-лейтенант Андрей Кийко. В знак глубокого уважения за многолетний добросовестный труд лучшим представителям профессии были вручены заслуженные награды.

На языке искусства поздравили учителей и воспитателей прославленные хореографические и вокальные коллективы, ученики гимназии № 1 и воспитанники детского сада, хор музыкальных руководителей и инструкторы по физической культуре. Каждый номер восхищал зрителей красотой и профессионализмом исполнения.

Фото Сергея Крамскова