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Местные новости
3 Октября , 05:11

С благодарностью к педагогам города

В Городском дворце культуры состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Международному дню учителя и Дню дошкольного работника.

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С благодарностью к педагогам городаС благодарностью к педагогам города
С благодарностью к педагогам города

 

Искреннюю признательность педагогам выразили глава администрации города Эмиль Шаймарданов, председатель комитета Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан по науке, образованию, культуре, молодёжной политике и спорту Айбулат Хажин и начальник военной ордена Жукова академии войск национальной гвардии Российской Федерации, генерал-лейтенант Андрей Кийко. В знак глубокого уважения за многолетний добросовестный труд лучшим представителям профессии были вручены заслуженные награды.

 

На языке искусства поздравили учителей и воспитателей прославленные хореографические и вокальные коллективы, ученики гимназии № 1 и воспитанники детского сада, хор музыкальных руководителей и инструкторы по физической культуре. Каждый номер восхищал зрителей красотой и профессионализмом исполнения.

 

Фото Сергея Крамскова

С благодарностью к педагогам города
С благодарностью к педагогам города
С благодарностью к педагогам города
С благодарностью к педагогам города
С благодарностью к педагогам города
С благодарностью к педагогам города
С благодарностью к педагогам города
С благодарностью к педагогам города
С благодарностью к педагогам города
С благодарностью к педагогам города
С благодарностью к педагогам города
С благодарностью к педагогам города
С благодарностью к педагогам города
С благодарностью к педагогам города
С благодарностью к педагогам города
С благодарностью к педагогам города
С благодарностью к педагогам города
С благодарностью к педагогам города
С благодарностью к педагогам города
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