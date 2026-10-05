В Стерлитамакском русском театре идёт премьерный спектакль по драме М.Ю.Лермонтова «Маскарад», тревожа, как и в былые времена, ум и совесть зрителей. Внешне интрига, положенная в основу драмы, довольно проста. На костюмированном балу Нина (актриса Евгения Рудженец), жена Арбенина (заслуженный артист РБ Сергей Сапунов), теряет браслет. Его находит знакомая Нины баронесса Штраль (актриса Регина Рушатова), которая флиртует с молодым князем Звездичем (артист Александр Васин). В залог любви она отдаёт ему браслет.



Когда Арбенин замечает отсутствие браслета, в его душу закрадывается подозрение об измене жены. Баронесса с помощью светского ростовщика Шприха (артист Радик Галиуллин) намеренно распускает слух о связи жены Арбенина с князем. Звездич клевету не пресекает, оправдывая данную ему баронессой характеристику: «Ты! бесхарактерный, безнравственный, безбожный, самолюбивый, злой, но слабый человек». Александр Васин, согласно этой характеристике, тютелька в тютельку создаёт образ никчёмного хлыща.



Самое отвратительное, что у каждого из них в этой истории свой интерес. Звездич, теша самолюбие, поднимает престиж в светском обществе. Баронесса, завидуя Нине, мстит ей. Шприх (Радик Галиуллин сатирически изображает своего антигероя) хочет, подыграв баронессе, получить с неё проценты на деньги, данные когда-то в долг её умершему мужу, а князю услужить, чтобы в будущем он стал его клиентом. А что Арбенин? Он раздумывает о цене благодарности в большом свете. Ведь буквально недавно он спас Звездича от полного разорения, отыграв и возвратив его крупный проигрыш. А князёк отплатил ему подлостью. Арбенин думает, что негодяй соблазнил его жену.



Казарин (его роль блестяще исполняет заслуженный артист РБ Артур Ишмухаметов) – карточный шулер и большой знаток того, как в высшем обществе платят за добро, – напоминает ему об обычаях и правилах света. Арбенин в принципе не удивлён и даже согласен с циничными разглагольствованиями Казарина о том, что в счастливых семьях благодеяния мужа по отношению к жене небескорыстны. Так покупается возможность пользоваться её любовью и ласками. В общем-то, по мнению Арбенина, в мире всё условно. Но, к счастью, это не так. Подлость, например, и есть подлость. Но там, где властвуют пороки, общий недуг (по Лермонтову) поражает и здоровых людей. Так чувствует и герой драмы. Не отделяя себя от жизни петербургского света, он после всех событий честно признаётся, что зря стремился к добродетели. Порочное прошлое навсегда отравило его душу. Арбенин говорит себе: «Испытав все сладости порока и злодейства, мне не быть супругом и отцом семейства». В этом драма этого сильного, умного, волевого человека.

Но больное самолюбие, боязнь общественного мнения (людей, которых он презирает), измена боготворимой им женщины, бешенство из-за того, что он опозорен, затмевают его разум…



Он не выслушивает баронессу Штраль, не верит Нине, за карточным столом обвиняет Звездича в мошенничестве и презрительно отказывается от дуэли. Молодой человек унижен, раздавлен, обесчещен.

В отчаянии он кричит:

– Да в вас нет ничего святого, вы человек иль демон?

– Я? – игрок! (Так и слышится: «Это бизнес, ничего личного»).

Сказано ключевое слово. Оно многое объясняет в драме. Жизнь той среды, где обитают герои «Маскарада», – это бесчестная игра. Каждый игрок не признаёт ни чести, ни совести, ни справедливости, ни добра. Все они находятся в ограниченном пространстве, откуда нет выхода даже таким сильным личностям, как Арбенин. Для пущей наглядности режиссёр-постановщик поместил маскарадное общество в некий абстрактный аквариум. Это одна из метафор философского спектакля. Ещё две художественные метафоры – карточная игра и маскарад. Игроки органично вписываются в костюмированный бал. Это единый мир с одинаковыми правилами. Арбенин, как играет его Сергей Сапунов, не вмещается в общую схему. Он сродни Печорину. В каждой сцене его поведение непредсказуемо, раз за разом раскрываются в нём противоречивые черты. И невольно начинаешь сравнивать Арбенина со Звездичем – человеком слабым и пустым, которого никогда не увлекут высокие страсти.



Но увы, страстная любовь к Нине – чистой, искренней, правдивой, доверчивой – возродила и очистила душу усталого циника. Но прошлый опыт заразил Арбенина неверием в чистоту чувств. Первые же подозрения в неверности жены поднимают в нём целое море тёмных эгоистических и мстительных страстей. Этот игрок отнимает жизнь у женщины, которая по-настоящему любила его, без угрызений совести, без нравственных мучений. Буквально превратившись в жестокого палача, в последние минуты жизни Нины он мучает её, предъявляя свои эгоистические обвинения и счёты…

Атмосфера спектакля благодаря подвижным декорациям, костюмам петербургских театральных художников Фемистокла и Ольги Атмадзас, свету (художник по свету Максим Бирюков), танцам (московский хореограф Александр Шуйский) органично сливалась с игрой актёров, чудесным образом передавая ощущение надвигающейся трагедии, безвыходности и одиночества.



Талантливый, неординарный, высокохудожественный спектакль в абсолютно лермонтовском стиле произвёл огромное впечатление на зрителей, вызвав у многих острое желание посмотреть его ещё раз, чтобы насладиться игрой одарённых артистов и понять недопонятое.