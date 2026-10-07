Санаторий «Нур» — место, где заботятся о каждом

В Доме профсоюзов в рамках торжественного заседания, приуроченного к Всероссийской акции профсоюзов и Всемирному дню действий «За достойный труд!», достижения санатория для детей «Нур» получили высочайшую оценку.

Санаторий удостоен первого места «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной сферы». Это высшая оценка системной работы по охране труда и безопасности.

Также у «Нура» второе место «За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы» и второе место — «За формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы».

Эти награды — результат координированной работы, профессионализма и неравнодушия каждого сотрудника. Санаторий для детей «Нур» города Стерлитамака доказал, что является лидером в создании достойных условий труда и заботе о здоровье людей.

Особые слова признательности — активу, председателю первичной профсоюзной организации санатория Гульнаре Каримовой и главному врачу Регине Саляховой за всестороннюю поддержку и блестящую подготовку конкурсных материалов.

Фото городского профсоюза работников здравоохранения.