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Местные новости
7 Октября , 09:58

Санаторий «Нур» — место, где заботятся о каждом

Санаторий «Нур» — эталон социальной эффективности в Стерлитамаке. Это подтвердила блестящая победа на региональном этапе Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности — 2026».

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Санаторий «Нур» — место, где заботятся о каждомСанаторий «Нур» — место, где заботятся о каждом
Санаторий «Нур» — место, где заботятся о каждом

В Доме профсоюзов в рамках торжественного заседания, приуроченного к Всероссийской акции профсоюзов и Всемирному дню действий «За достойный труд!», достижения санатория для детей «Нур» получили высочайшую оценку.

Санаторий удостоен первого места «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной сферы». Это высшая оценка системной работы по охране труда и безопасности.

Также у «Нура» второе место «За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы» и второе место — «За формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы».

Эти награды — результат координированной работы, профессионализма и неравнодушия каждого сотрудника. Санаторий для детей «Нур» города Стерлитамака доказал, что является лидером в создании достойных условий труда и заботе о здоровье людей.

Особые слова признательности — активу, председателю первичной профсоюзной организации санатория Гульнаре Каримовой и главному врачу Регине Саляховой за всестороннюю поддержку и блестящую подготовку конкурсных материалов.

Фото городского профсоюза работников здравоохранения.

Санаторий «Нур» — место, где заботятся о каждом
Санаторий «Нур» — место, где заботятся о каждом
Санаторий «Нур» — место, где заботятся о каждом
Санаторий «Нур» — место, где заботятся о каждом
Санаторий «Нур» — место, где заботятся о каждом
Санаторий «Нур» — место, где заботятся о каждом
Санаторий «Нур» — место, где заботятся о каждом
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