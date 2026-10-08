+13 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Местные новости
8 Октября , 09:41

В Стерлитамаке прошло мероприятие для будущих мам

В женской консультации Городской клинической больницы № 1 Стерлитамака состоялось мероприятие для будущих мам, посвящённое Дню беременных. 

Добавить в предпочтительные источники Google
В Стерлитамаке прошло мероприятие для будущих мамВ Стерлитамаке прошло мероприятие для будущих мам
В Стерлитамаке прошло мероприятие для будущих мам

Для участниц подготовили полезную и насыщенную программу.

«Мы знаем, как важно каждой чувствовать, что она не одна. Беременность — особенное  время, и мы хотели просто побыть рядом, поддержать и напомнить: ваши чувства очень важны. Это была отличная возможность в спокойной обстановке задать любые волнующие вопросы, развеять тревоги и получить квалифицированные ответы», — отметили организаторы.

Организатором выступила ГКБ № 1 совместно с Юго-западным межрайонным центром «Семья». Мероприятие прошло в соответствии с целями нацпроекта «Семья».

По информации ГКБ № 1

В Стерлитамаке прошло мероприятие для будущих мам
В Стерлитамаке прошло мероприятие для будущих мам
В Стерлитамаке прошло мероприятие для будущих мам
В Стерлитамаке прошло мероприятие для будущих мам
В Стерлитамаке прошло мероприятие для будущих мам
В Стерлитамаке прошло мероприятие для будущих мам
В Стерлитамаке прошло мероприятие для будущих мам
Автор:
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru