В Стерлитамаке прошло мероприятие для будущих мам

Для участниц подготовили полезную и насыщенную программу.

«Мы знаем, как важно каждой чувствовать, что она не одна. Беременность — особенное время, и мы хотели просто побыть рядом, поддержать и напомнить: ваши чувства очень важны. Это была отличная возможность в спокойной обстановке задать любые волнующие вопросы, развеять тревоги и получить квалифицированные ответы», — отметили организаторы.

Организатором выступила ГКБ № 1 совместно с Юго-западным межрайонным центром «Семья». Мероприятие прошло в соответствии с целями нацпроекта «Семья».

По информации ГКБ № 1