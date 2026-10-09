Комплексное преображение аллеи на улице Элеваторной полностью завершено!

Общественное пространство, благоустроенное в рамках проекта Партии «Единая Россия» — «Городская среда». Мониторинг качества выполненных работ на объекте проверили активисты местного отделения «Молодой Гвардии» города Стерлитамак.

Строители полностью заменили старое дорожное покрытие, установили новые бордюры и тактильные элементы для маломобильных граждан. Для сторонников активного образа жизни открылись современные спортивные площадки с безопасным резиновым покрытием и уличными тренажерами, включая специализированный комплекс для людей с ограниченными возможностями здоровья. Новое современное пространство уже активно осваивает городская молодежь. Молодогвардеец Владимир Максимов поделился итогами проверки:

- Обновленная аллея на улице Элеваторной превзошла все ожидания. Здорово, что здесь появилась не просто прогулочная зона, а полноценный спортивный кластер с безопасным покрытием и тренажерами, доступными в том числе и для маломобильных людей. Уверен, аллея станет новой точкой притяжения для молодежи и всех жителей города Стерлитамака.

Успешное завершение благоустройства этой аллеи — важный шаг в реализации Народной программы партийного проекта «Городская среда».

Новое общественное пространство создавалось на основе пожеланий самих горожан и теперь полностью готово радовать жителей города Стерлитамака.