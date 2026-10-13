В Стерлитамаке состоится лития по погибшим воинам за Веру и Отечество

Любовь не умирает

Плодом жизни любого человека является только одно — любовь к Богу и ближним, которую он смог проявить в своей жизни. После временного разлучения души и тела до Страшного Суда усопший уже не может творить дела любви, но его любовь может умножаться через его близких.

Близкие могут духовно возрождаться, желая помочь усопшему, поминать его на литургии, молиться о нём, творить дела милосердия в его память.

«Всякий желающий проявить свою любовь к умершим и подать им реальную помощь может наилучшим образом сделать это молитвой о них и, в особенности, подачей записки для поминовения на Божественной литургии. Ничего лучшего и большего сделать для них мы не можем. Это им всегда необходимо...» (архиепископ Иоанн (Максимович))

Всем, кто не сможет присутствовать, просим подать имена нам, контакт: +7 981 936-16-65 Анатолий (МАХ, WhatsApp).

Фото: Марина Воронова.