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Происшествия
10 Октября , 07:32

В Стерлитамаке 22-летний местный житель стал жертвой мошенников

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В Стерлитамаке 22-летний местный житель стал жертвой мошенниковВ Стерлитамаке 22-летний местный житель стал жертвой мошенников
В Стерлитамаке 22-летний местный житель стал жертвой мошенников

По информации пресс‑службы МВД по Республике Башкортостан, в августе юноша познакомился на сайте знакомств с девушкой, назвавшейся Ангелиной Трушниковой. В ходе переписки она сумела завоевать его доверие и убедила попробовать быстро заработать на покупке токенов и криптовалюты.

Парень последовал совету собеседницы: перешёл по присланной ею ссылке и перевёл деньги. В результате он потерял 110 тысяч рублей, а девушка прекратила общение.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Если злоумышленницу удастся найти, ей может грозить до пяти лет лишения свободы. Сейчас полиция выясняет все детали происшествия.

По информации МВД по РБ
Фото: Азамат Абдрафиков

Автор:
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