Юные стерлитамаковцы получили паспорта гражданина Российской Федерации

В акции, приуроченной ко Дню Республики Башкортостан и проводимой в рамках Всероссийского проекта «Движение первых» — «Мы — граждане России!», приняли участие глава администрации города Эмиль Шаймарданов, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Гульнур Кульсарина, заместитель начальника отдела по вопросам миграции Управления МВД России по городу Стерлитамаку подполковник полиции Сергей Сергеев.

«Сегодня в вашей жизни очень важный день, — сказал, приветствуя виновников торжества, глава города Эмиль Шаймарданов. — Здесь собрались лучшие ребята нашего города. Глядя на вас, мы можем сказать, что будущее Стерлитамака в надёжных руках».

Гульнур Галинуровна отметила, в частности, что получение паспорта должно вселять одновременно и чувство гордости, и ответственность за будущее своей страны. Она пожелала юным гражданам России быть достойными своих педагогов и родителей, стараться, успевать во всём, учиться и работать во благо нашей Родины. А родителям и учителям — чтобы их питомцы оправдали их доверие.

Заместитель начальника отдела по вопросам миграции Управления МВД России по городу Стерлитамаку подполковник полиции Сергей Сергеев, поздравив ребят с этим торжественным событием, провёл церемонию вручения паспортов.

Мы поинтересовались у юных граждан и их родителей, с какими чувствами они встречают этот столь важный в их судьбе день.

«Что я испытываю? Ну, конечно, чувство радости, гордости, — признался отличник учёбы из школы № 10 Илья Алексеев. — Осознание того, что достижения в учёбе были не напрасны».

Ещё одна отличница, ученица школы № 7 Кира Гришина, не раз выступавшая за школу на олимпиадах: «Я испытываю благодарность родителям и педагогам за то, что они занимались мной. В основе моих успехов в учёбе — прежде всего их заслуга. У нас в школе очень хороший педагогический коллектив».

Родители Эмиля Абдуллина (гимназия № 2): «Он у нас серьёзно интересуется историей, в частности Великой Отечественной войной. Попутно занимается авиамоделизмом, изготавливает модели самолётов той эпохи, собирает, раскрашивает, создаёт композиции. Неоднократно занимал призовые места на олимпиадах городского и республиканского уровней. Мы испытываем гордость за своего сына и хотим выразить особую признательность гимназии».

Дмитрий Маркелов, ученик школы № 35 имени К. Заслонова: «Люблю спорт, в частности плавание. Имею разряд. Участвовал в соревнованиях по городу и республике. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить своего тренера по плаванию Алину Владимировну Крупчинову».

Порядка тридцати шести юношей и девушек, достигших четырнадцатилетнего возраста и добившихся успехов в учёбе, спорте, творчестве и общественной жизни, в тот день получили свой паспорт — основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации.



Фото Сергея КРАМСКОВА.