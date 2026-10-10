Соблазны осенней ярмарки

Уже давно Стерлитамакские ярмарки славятся качеством и широким ассортиментом мёда. Этот год не стал исключением. Покупатели в очередь приобретали горный липовый мед из Бурзяна (5тыс), липовый (3 тыс.), гречишный (2500), цветочный (1500-1400), донниковой (1800).

Самый ходовой товар - картофель, морковь, капуста, свёкла (от 40 до 50 руб.).

Сюрприз - частный предприниматель Игорь Михайлович Иванов привез на ярмарку живой товар: рыбу (судак-500, карп-650) и раков (2000 за килограмм).

Приехали в Стерлитамак предприниматели из Азербайджана, Армении, Казахстана и городов Краснодара, Челябинска, Оренбурга.

Евгения Дьяконова

Фото автора.