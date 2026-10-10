Стерлитамакский филиал «Башспирта» отметил 230-летний юбилей

С поздравлениями к коллективу обратились и. о. генерального директора АО «Башспирт» Борис Беляев, первый заместитель министра торговли и услуг РБ Василий Таболин, заместитель министра земельных и имущественных отношений РБ Фания Нафикова, глава администрации Стерлитамака Эмиль Шаймарданов и председатель Федерации профсоюзов РБ Гузель Мирошниченко.

Василий Таболин вручил сотрудникам ведомственные награды и подчеркнул значимость вклада завода в развитие отрасли. В своём обращении он отметил, что Стерлитамакский завод — это символ качества и традиций, который, несмотря на все испытания и перемены, остаётся верен высоким стандартам и идёт в ногу с инновациями. Чиновник поблагодарил работников за профессионализм и самоотверженность и пожелал предприятию новых успехов.

Стерлитамакский завод — старейшее предприятие компании и её историческое ядро: именно здесь на протяжении более чем двух веков формировались уникальные технологии, секреты очистки и классические рецепты, которые легли в основу всего производства «Башспирта». Накопленный опыт стал базой для современных стандартов и всего ассортимента продукции.

Особую атмосферу празднику придало чествование трудовых династий: работникам вручили грамоты и благодарности, а на сцену пригласили семьи, чей суммарный стаж на заводе превышает 100 лет. Ещё множество династий отметили прямо в зале. Также выразили признательность семьям сотрудников, чьи родственники участвуют в СВО. В память о погибших земляках, в том числе об одном из участников спецоперации, объявили минуту молчания.

Юбилей предприятия ярко представили на городском фестивале гостеприимства «Купец 2.0» в Стерлитамаке. Экспозиция «Башспирта» соединила историческое наследие и технологические перспективы: гостей ждало театрализованное представление, а в интерактивной зоне воду разливал гуманоидный робот. Праздничную программу на самом предприятии дополнили выступления творческих коллективов.

АО «Башспирт» входит в пятёрку крупнейших производителей крепкого алкоголя в России. В структуру компании входят ликёро‑водочные заводы в Булгаково, Белебее, Стерлитамаке и Бирске, а также спиртовой завод в Стерлитамаке. По итогам 2025 года выручка компании превысила 11,57 млрд рублей, чистая прибыль составила 266,5 млн рублей. Объём производства достиг почти 5,97 млн декалитров, а реализация — 6,01 млн декалитров. Продукция представлена во всех 85 субъектах РФ и экспортируется в Китай, Армению, Грузию, Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан и Абхазию. В 2025 году отгрузки за пределы Башкирии выросли на 4,6 %, а продажи на внешних рынках — в 1,6 раза.

Источник: ИА «Башинформ»

Фото: пресс-служба АО «Башспирт»