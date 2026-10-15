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Местные новости
15 Октября , 07:59

В Стерлитамаке прошла акция против рака молочной железы

Октябрь - международный месяц борьбы с раком молочной железы. В рамках этого в первом корпусе поликлиники ГКБ № 1 во Всемирный день борьбы с раком груди состоялась акция, направленная на информирование и своевременное выявление случаев онкологии молочной железы у жителей города.

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В Стерлитамаке прошла акция против рака молочной железыВ Стерлитамаке прошла акция против рака молочной железы
В Стерлитамаке прошла акция против рака молочной железы

В двух кабинетах поликлиники прием вели два врача онколога-маммолога, в случае необходимости они направляли пациентов на маммографию.

В конференц-зале поликлиники подробную лекцию о симптомах, диагностике, профилактике, способах самообследования, методах лечения рака молочной железы и связанных с этим заболеванием мифах провёл заведующий Центром амбулаторной онкологической помощи, врач-онколог Эмиль Ильдарович Низамов. Он ответил на вопросы участников встречи и подчеркнул, что профилактике рака молочной железы как наиболее частого злокачественного заболевания у женщин в России, необходимо уделять особое внимание.

Контроль веса, физическая активность, полноценное и сбалансированное питание, отказ от вредных привычек, а также регулярные обследования способны уберечь женщин от этого недуга или выявить заболевание на ранних стадиях.

Подробности - в ближайшем номере нашей газеты.

 

Марина Воронова
Фото автора

В Стерлитамаке прошла акция против рака молочной железы
В Стерлитамаке прошла акция против рака молочной железы
В Стерлитамаке прошла акция против рака молочной железы
В Стерлитамаке прошла акция против рака молочной железы
В Стерлитамаке прошла акция против рака молочной железы
В Стерлитамаке прошла акция против рака молочной железы
В Стерлитамаке прошла акция против рака молочной железы
В Стерлитамаке прошла акция против рака молочной железы
В Стерлитамаке прошла акция против рака молочной железы
В Стерлитамаке прошла акция против рака молочной железы
В Стерлитамаке прошла акция против рака молочной железы
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