В Стерлитамаке прошла акция против рака молочной железы

В двух кабинетах поликлиники прием вели два врача онколога-маммолога, в случае необходимости они направляли пациентов на маммографию.

В конференц-зале поликлиники подробную лекцию о симптомах, диагностике, профилактике, способах самообследования, методах лечения рака молочной железы и связанных с этим заболеванием мифах провёл заведующий Центром амбулаторной онкологической помощи, врач-онколог Эмиль Ильдарович Низамов. Он ответил на вопросы участников встречи и подчеркнул, что профилактике рака молочной железы как наиболее частого злокачественного заболевания у женщин в России, необходимо уделять особое внимание.

Контроль веса, физическая активность, полноценное и сбалансированное питание, отказ от вредных привычек, а также регулярные обследования способны уберечь женщин от этого недуга или выявить заболевание на ранних стадиях.

Подробности - в ближайшем номере нашей газеты.

Марина Воронова

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