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Местные новости
15 Октября , 09:23

В Стерлитамаке мужчина подозревается в обмане брата на 3 млн рублей

В Стерлитамаке расследуют резонансное дело о крупном мошенничестве — по версии следствия, сводный брат обманул родственника и присвоил деньги, предназначенные для покупки квартиры.

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В Стерлитамаке мужчина подозревается в обмане брата на 3 млн рублейВ Стерлитамаке мужчина подозревается в обмане брата на 3 млн рублей
В Стерлитамаке мужчина подозревается в обмане брата на 3 млн рублей

По данным УМВД по Стерлитамаку, в полицию обратился 41‑летний житель села из Аургазинского района. Мужчина рассказал, что хотел приобрести жильё и попросил помощи у сводного брата. Поскольку сам заявитель в тот момент был в отъезде, он оформил на родственника нотариальную доверенность и передал необходимую сумму — около 3 миллионов рублей.

Договоренность была чёткой: брат должен был купить квартиру в Стерлитамаке и оформить её на имя владельца денег, а затем юридически закрепить право собственности за потерпевшим. Однако, как сообщает полиция, родственник поступил иначе: приобрёл жильё, но оформил недвижимость на себя. Когда заявитель вернулся, сводный брат начал избегать встреч и не отвечал на звонки. В сентябре он и вовсе продал квартиру и распорядился вырученными средствами по своему усмотрению.

Сейчас по факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По этой статье виновному может грозить до 10 лет лишения свободы.

В полиции подчёркивают: даже близкие родственные связи не должны становиться поводом терять бдительность при сделках с недвижимостью и передаче крупных сумм. Доверие не равно безопасности.

Источник: УМВД по Стерлитамаку.

Фото: Гульнара Зайнитдинова.

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