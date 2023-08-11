Алмас Шугуров: Шансы на победу есть всегда

Отвечая на вопрос, останется ли новенький автомобиль и в этом году на баймакской земле, собеседник улыбнулся, заметив, что на все воля Всевышнего. Но надежда на победу очень большая.



Будучи учредителем благотворительного фонда по сохранению и развитию лошадей башкирской породы в республике, Алмас Шугуров, конечно, скромничает. Слава о победе его лошадей гремит не только по всему региону и стране, но и в Казахстане. Алмас Шавкатович старается не пропускать ни одного состязания, а его жеребцы всегда радуют призовыми местами.



На первом фестивале «Башкирской лошади» в 2022 году победителем стал его конь Турысай, который преодолел 14 километров и пришел первым к финишу на скачках «Озон бэйге». Алмас Шугуров получил заслуженный приз — сертификат на новенькую машину марки «Lada Granta». Ключ от автомобиля победителю торжественно вручил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.



После соревнований в Казахстане хозяина просили продать Турысая за большие деньги. Но тот отверг предложение со словами: «Друзья не продаются». В этом году Алмас Шавкатович все надежды возлагает на жеребца по кличке Кугэрсен, который будет участвовать на скачках в рамках фестиваля. Его лучшие качества, повадки, любимые лакомства держатся в секрете, чтобы не спугнуть удачу.

Источник: Газета "Республика Башкортостан"