Вильнур и Руся приехали на «Башҡорт аты»

- Руся родилась в День России. Поэтому носит это имя. Масть у лошади в яблоках. Я с детства мечтал о такой. Когда увидел ее, сразу подошел к хозяевам, попросил продать. Но мне отказали. Расстроился, но в душе надеялся на чудо. И оно случилось: через какое-то время мне ее продали. Сейчас Русе 8 лет. Она сильная, терпеливая, умная и очень преданная. Мы понимаем друг-друга без слов. Поэтому в игре «Ылак» работаем слажено, - говорит Вильнур.

Кстати, в прошлом году представители одной из делегаций уговаривали Вильнура продать Русю за 500 тысяч рублей! Но хозяин категорически отверг предложение. «Друзья не продаются», - говорит Вильнур.

Сегодня в Баймакском районе Республики Башкортостан на берегу озера «Графское» возьмет старт масштабный Международный фестиваль лошадей башкирской породы «Башҡорт аты».

Источник: Газета "Республика Башкортостан"