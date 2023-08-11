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11 Августа , 10:41

Вильнур и Руся приехали на «Башҡорт аты»

Вильнур Галимов из деревни Турумбетово Аургазинского района со своей кобылой Русей примет участие в национальной игре «Ылаҡ» на II международном фестивале «Башкорт аты».

Вильнур и Руся приехали на «Башҡорт аты»
Вильнур и Руся приехали на «Башҡорт аты»

- Руся родилась в День России. Поэтому носит это имя. Масть у лошади в яблоках. Я с детства мечтал о такой. Когда увидел ее, сразу подошел к хозяевам, попросил продать. Но мне отказали. Расстроился, но в душе надеялся на чудо. И оно случилось: через какое-то время мне ее продали. Сейчас Русе 8 лет. Она сильная, терпеливая, умная и очень преданная. Мы понимаем друг-друга без слов. Поэтому в игре «Ылак» работаем слажено, - говорит Вильнур.

Кстати, в прошлом году представители одной из делегаций уговаривали Вильнура продать Русю за 500 тысяч рублей! Но хозяин категорически отверг предложение. «Друзья не продаются», - говорит Вильнур.

Сегодня в Баймакском районе Республики Башкортостан на берегу озера «Графское» возьмет старт масштабный Международный фестиваль лошадей башкирской породы «Башҡорт аты».

Источник: Газета "Республика Башкортостан"

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