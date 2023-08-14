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14 Августа , 12:33

Медовый спас - начало Успенского поста

Сегодня православные христиане отмечают праздник - Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня, его же называют в народе Медовый Спас.

Медовый спас - начало Успенского поста
Медовый спас - начало Успенского поста

В этот день начинается самый короткий из православных постов - Успенский. В православных храмах Стерлитамака , как и повсюду в России, сегодня во время богослужения для поклонения выносится крест. Медовым Спасом же этот праздник называется потому, что вместе с освящением воды совершается освящение мёда, и с этого дня благословляется вкушение мёда нового сбора.


Успенский пост длится всего две недели – с 14 по 27 августа включительно, но при этом он такой  же строгий, как и Великий. Успенский пост – один из четырёхх многодневных постов Православной Церкви. Завершается он праздником, в честь которого и назван – Успением Пресвятой Богородицы (28 августа).

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