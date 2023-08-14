Медовый спас - начало Успенского поста

В этот день начинается самый короткий из православных постов - Успенский. В православных храмах Стерлитамака , как и повсюду в России, сегодня во время богослужения для поклонения выносится крест. Медовым Спасом же этот праздник называется потому, что вместе с освящением воды совершается освящение мёда, и с этого дня благословляется вкушение мёда нового сбора.



Успенский пост длится всего две недели – с 14 по 27 августа включительно, но при этом он такой же строгий, как и Великий. Успенский пост – один из четырёхх многодневных постов Православной Церкви. Завершается он праздником, в честь которого и назван – Успением Пресвятой Богородицы (28 августа).