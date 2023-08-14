С матпомощи студентам не будут взимать налоги

Сейчас эти выплаты облагаются НДФЛ, если сумма поддержки превышает 4000 рублей.



Необходимость принятия закона продиктована тем, что при удержании налога сумма выплаты уменьшается, а результативность ее помощи для конкретного обучающегося снижается.



Такую матпомощь получают:



– дети, оставшиеся без попечения родителей;

– студенты с ограниченными возможностями здоровья;

– члены малоимущих семей и другие категории студентов, нуждающиеся в поддержке.



Порядок и размер помощи определяет вуз или колледж локальными актами.



Новые нормы вступят в силу с 1 января 2024 года: https://vk.cc/cqa2ZU