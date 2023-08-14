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14 Августа , 17:13

С матпомощи студентам не будут взимать налоги

Это значит, что при выплате материальной помощи нуждающимся студентам колледжей и вузов с нее не будут удерживать налог в 13%. 

С матпомощи студентам не будут взимать налоги
С матпомощи студентам не будут взимать налоги

Сейчас эти выплаты облагаются НДФЛ, если сумма поддержки превышает 4000 рублей.

Необходимость принятия закона продиктована тем, что при удержании налога сумма выплаты уменьшается, а результативность ее помощи для конкретного обучающегося снижается.

Такую матпомощь получают:

– дети, оставшиеся без попечения родителей;
– студенты с ограниченными возможностями здоровья;
– члены малоимущих семей и другие категории студентов, нуждающиеся в поддержке.

Порядок и размер помощи определяет вуз или колледж локальными актами.

Новые нормы вступят в силу с 1 января 2024 года: https://vk.cc/cqa2ZU

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