С матпомощи студентам не будут взимать налоги

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Сейчас эти выплаты облагаются НДФЛ, если сумма поддержки превышает 4000 рублей.
Необходимость принятия закона продиктована тем, что при удержании налога сумма выплаты уменьшается, а результативность ее помощи для конкретного обучающегося снижается.
Такую матпомощь получают:
– дети, оставшиеся без попечения родителей;
– студенты с ограниченными возможностями здоровья;
– члены малоимущих семей и другие категории студентов, нуждающиеся в поддержке.
Порядок и размер помощи определяет вуз или колледж локальными актами.
Новые нормы вступят в силу с 1 января 2024 года: https://vk.cc/cqa2ZU