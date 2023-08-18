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18 Августа , 20:54

В Башкирии объявили победителей межрегионального конкурса юных сказителей конкурса «Урал батыр»

В историко-культурном музейном комплексе «Шульган-Таш» (Бурзянский район) прошла торжественная церемония закрытия 25-го юбилейного межрегионального конкурса юных сказителей и исполнителей эпического сказания «Урал-Батыр».

В Башкирии объявили победителей межрегионального конкурса юных сказителей конкурса «Урал батыр»
В Башкирии объявили победителей межрегионального конкурса юных сказителей конкурса «Урал батыр»

В историко-культурном музейном комплексе «Шульган-Таш» (Бурзянский район) прошла торжественная церемония закрытия 25-го юбилейного межрегионального конкурса юных сказителей и исполнителей эпического сказания «Урал-Батыр».

В конкурсе участвовали юные таланты из Республики Башкортостан, а также из Челябинской, Оренбургской областей. Комитет РБ по делам ЮНЕСКО в рамках конкурса выступил организатором номинации рисунков и поделок по «Уралу-Батыру» среди воспитанников дошкольных образовательных организаций, школьников и студентов в честь юбилейной даты.

Были представлены 249 рисунков и 46 поделок из 34 муниципальных районов и 5 городских округов, 2 государственных бюджетных общеобразовательных учреждений, 9 профессиональных образовательных организаций, 1 образовательной организации высшего образования из Башкортостана и Челябинской области.

Фото: ИА "Башинформ"

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