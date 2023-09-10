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10 Сентября , 19:10

Избиратели, которые по некоторым причинам не смогли прийти на участки, проголосовали дома

Представители УИК № 3526 Александр Видинеев и Гульнар Гималова в сопровождении сотрудника полиции посетили избирателей, которые выразили желание проголосовать дома.

Избиратели, которые по некоторым причинам не смогли прийти на участки, проголосовали дома
Избиратели, которые по некоторым причинам не смогли прийти на участки, проголосовали дома

Представители УИК № 3526 Александр Видинеев и Гульнар Гималова в сопровождении сотрудника полиции посетили избирателей, которые выразили желание проголосовать дома.

Александр Васильевич Мерзляков более 40 лет работал в машиностроении. Его жена Клара Хисамутдиновна трудилась на обувной фабрике, затем 29 лет – в профкоме машзавода. Через два месяца эта супружеская пара отметит золотую свадьбу.

 В силу возраста и ухудшения самочувствия они воспользовались правом сделать свой выбор, не выходя из дома.

– Мы голосуем за стабильную, спокойную жизнь, – говорит Александр Васильевич. – Хотим, чтобы и дальше наши граждане жили достойно, а молодёжь могла получать образование и хорошо трудиться.

Фото Сергея Крамскова

Избиратели, которые по некоторым причинам не смогли прийти на участки, проголосовали дома
Избиратели, которые по некоторым причинам не смогли прийти на участки, проголосовали дома
Избиратели, которые по некоторым причинам не смогли прийти на участки, проголосовали дома
Избиратели, которые по некоторым причинам не смогли прийти на участки, проголосовали дома
Избиратели, которые по некоторым причинам не смогли прийти на участки, проголосовали дома
Автор:
Теги:#башкортостанвыборы2023
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