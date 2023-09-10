Избиратели, которые по некоторым причинам не смогли прийти на участки, проголосовали дома

Представители УИК № 3526 Александр Видинеев и Гульнар Гималова в сопровождении сотрудника полиции посетили избирателей, которые выразили желание проголосовать дома.

Александр Васильевич Мерзляков более 40 лет работал в машиностроении. Его жена Клара Хисамутдиновна трудилась на обувной фабрике, затем 29 лет – в профкоме машзавода. Через два месяца эта супружеская пара отметит золотую свадьбу.

В силу возраста и ухудшения самочувствия они воспользовались правом сделать свой выбор, не выходя из дома.

– Мы голосуем за стабильную, спокойную жизнь, – говорит Александр Васильевич. – Хотим, чтобы и дальше наши граждане жили достойно, а молодёжь могла получать образование и хорошо трудиться.

Фото Сергея Крамскова