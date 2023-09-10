Как в Стерлитамаке проходит Единый день голосования

В школе № 23 расположены три избирательных участка. По словам директора Оксаны Васильевны Самойловой, учебное заведение находится в молодом, развивающемся микрорайоне. Избиратели – люди молодые, активные, многие из них – родители учеников школы.

Самой первой, пришедшей на участок к открытию, стала работница БСК. Её, как и самого молодого избирателя, 18-летнего юношу, ждал сладкий подарок.

В микрорайоне немало многодетных семей. Светлана Иванова пришла на выборы с тремя сыновьями – 3, 7 и 9 лет. «Я всегда участвую в выборах, не пропустила их ни разу и сознательно отдаю свой голос, – сказала Светлана. – Мои дети всегда со мной, хочу, чтобы они росли ответственными, активными и пользовались своим избирательным правом».

Семья Мухаметзяновых проголосовали в полном составе: с мамой и папой рядом трёхлетняя дочка и сынок, которому всего месяц. Молодые родители считают своим долгом не оставаться в стороне от важных для города и республики событий.

Фото Сергея Крамскова