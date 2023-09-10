В Буздякском районе проголосовал мобилизованный, приехавший сегодня в отпуск в родную деревню.

Фаниль З., мобилизованный из д.Устюба Буздякского района, приехал сегодня с передовой в родную деревню. Так получилось, что его кратковременный отпуск совпал с выборами депутатов Госсобрания - Курултая РБ и совета сельского поселения Копей-Кубовский сельсовет. Боец сразу же отправился на избирательный участок, где проходит голосование, и сделал свой выбор.

Члены участковой комиссии встретили его как героя. Мужчина тоже был рад увидеться не только с семьей, но и пообщаться с односельчанами. Он для всех - пример верного служения Отечеству и истинного патриотизма!