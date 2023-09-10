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10 Сентября , 14:24

В Буздякском районе проголосовал мобилизованный, приехавший сегодня в отпуск в родную деревню

В Буздякском районе проголосовал мобилизованный, приехавший сегодня в отпуск в родную деревню.

 Фаниль З., мобилизованный из д.Устюба Буздякского района, приехал сегодня с передовой в родную деревню. Так получилось, что его кратковременный отпуск совпал с выборами депутатов Госсобрания - Курултая РБ и совета сельского поселения Копей-Кубовский сельсовет. Боец сразу же отправился на избирательный участок, где проходит голосование, и сделал свой выбор.

Члены участковой комиссии встретили его как героя. Мужчина тоже был рад увидеться не только с семьей, но и пообщаться с односельчанами. Он для всех - пример верного служения Отечеству и истинного патриотизма!

Автор:
Теги:#башкортостанвыборы2023
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