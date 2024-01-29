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29 Января , 14:14

Житель Стерлитамака признался, что едва не спалил детскую поликлинику

В октябре 2023 года мужчина в здании поликлиники ГБУЗ «Детская городская больница» проводил очистку системы отопления в чердачном помещении при помощи углошлифовальной машины.

Житель Стерлитамака признался, что едва не спалил детскую поликлинику
Житель Стерлитамака признался, что едва не спалил детскую поликлинику

Прокуратура Стерлитамака утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя по статье «повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с источником повышенной опасности».

 Он не оборудовал рабочее место ограждающей перегородкой, что стало причиной попадания искр в кабинет рентгенографии на четвертом этаже и воспламенения электрощитовой системы вентиляции, изоляции проводов и стены. Медучреждению был причинен ущерб на сумму более 760 тысяч рублей.

Прокуратура Стерлитамака утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении мужчины по статье «повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с источником повышенной опасности».

Обвиняемый признал свою вину. Сейчас уголовное дело направлено в мировой суд по Стерлитамаку для рассмотрения по существу.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: ИА "Башинформ".

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