Житель Стерлитамака признался, что едва не спалил детскую поликлинику

Прокуратура Стерлитамака утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя по статье «повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с источником повышенной опасности».

Он не оборудовал рабочее место ограждающей перегородкой, что стало причиной попадания искр в кабинет рентгенографии на четвертом этаже и воспламенения электрощитовой системы вентиляции, изоляции проводов и стены. Медучреждению был причинен ущерб на сумму более 760 тысяч рублей.

Прокуратура Стерлитамака утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении мужчины по статье «повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с источником повышенной опасности».

Обвиняемый признал свою вину. Сейчас уголовное дело направлено в мировой суд по Стерлитамаку для рассмотрения по существу.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: ИА "Башинформ".