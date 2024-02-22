В Стерлитамаке водителя маршрутки, смотревшего за рулем видео, оштрафовали

Инцидент, который произошёл во время движения по маршруту № 58, сняла на камеру мобильника и выложила в интернете пассажирка.

«В ходе мониторинга соцсетей сотрудники ГИБДД обнаружили видео, где пассажиры маршрутки запечатлели, как водитель во время управления автобусом использовал телефон, не оборудованный техническим устройством, в нарушение п. 2.7 ПДД РФ», — проинформировали в ГИБДД по РБ.

За нарушение правил пользования телефоном мужчину привлекли к административной ответственности по ст. 12.36.1 КоАП РФ. Санкция данной статьи предусматривают штраф в размере 1500 рублей.

По информации агентства "Башинформ", пассажиров возмутил не только факт просмотра, но и содержание видео.

Фото: ГИБДД по РБ.

Источник: ИА "Башинформ"