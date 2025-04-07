В Башкирии открыли Геномный центр Межвузовского кампуса Евразийского НОЦ

Этот объект – один из этапов строительства второй очереди комплекса зданий, который возводят по федеральному проекту «Создание сети современных кампусов» нацпроекта «Молодёжь и дети».

В своём выступлении на церемонии открытия Геномного центра Радий Хабиров подчеркнул, что модернизация научной инфраструктуры в республике идёт быстрыми темпами, что создаёт новые возможности для исследований и подготовки специалистов.

Заместитель министра науки и высшего образования России Андрей Омельчук в режиме видеосвязи отметил значимость проекта и сложность его реализации.

В беседе с журналистами, Радий Хабиров поделился впечатлениями от осмотра нового Геномного центра:

– Это прекрасный объект и хороший вклад в укрепление инфраструктуры науки и высшей школы. Здесь мы объединили генетику и цифровые технологии, потому что без обработки данных невозможно развивать генетические исследования. Поэтому в новом здании откроется «Школа 21», где будут обучать молодёжь современным цифровым технологиям. Оператором этого проекта выступает Сбербанк. Совсем скоро мы объявим набор ребят для освоения новых образовательных программ, – сказал Радий Хабиров. – А нашей генетике мы таким образом даём очередной импульс к развитию.

Подробнее в источнике: https://glavarb.ru/ru/news/event/v-bashkortostane-otkryli-genomnyy-centr-mezhvuzovskogo-kampusa-evraziyskogo-noc-75317/