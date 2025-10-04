Путь воина

Никогда прежде мне не приходилось писать о человеке с такой болью. Алмаз остался в моей душе, и он всегда будет жив в моей памяти. Само имя — Алмаз — многогранное, как этот драгоценный камень. Он родился героем, победителем, во всем стремившимся быть первым. Таким его знали и запомнят все, кому довелось вместе с ним жить и служить. Кому повезло видеть в нем ориентир — верный, надежный, ведущий к выбранной цели.

Отступать не привык

…В 2004 году в республике отмечали 250 лет со дня рождения башкирского батыра и поэта Салавата Юлаева. В Альшеевском районе, в Раевском профессиональном училище № 111 проводились соревнования по борьбе куреш, посвященные юбилею народного героя.

В финальном поединке за звание абсолютного победителя боролись Динар Муллагильдин и Алмаз Сафин.

Восемнадцатилетнего Алмаза земляки уже знали как сильного и волевого парня. Этот юноша с яркой улыбкой не мог оставаться незамеченным.

Закуан-агай Ахметов, работавший тогда в районной администрации, сам борец, познакомил нас с ребятами. Он с гордостью рассказывал: «У борца Тимергали-агая (в паспорте, однако, он был записан как Минигали) есть сын Алмаз. Каждый год во время сабантуев он не уступает никому!»

И теперь результат не заставил себя ждать — Алмазу Сафину за победу вручили барана. Его девиз знали все: если выходишь на бой — должен победить.

Родился Алмаз в 1985 году в поселке Раевский. Рос вместе с любимыми братом Динисламом и сестрой Динарой. Несмотря на то, что Гузель-апай рано осталась вдовой, она выучила и воспитала детей достойными людьми.

Алмаз с детства, как и его отец, занимался борьбой. Любил спорт, бегал на длинные дистанции.

Ему всегда было близко чувство справедливости и желание защищать слабых.

Любой, кто лично знал его, может сказать, каким человеком он был. Его дядя Тимерьяр-агай и его сын Ильгиз нашли для него самые теплые слова. Они и познакомили меня с сослуживцами героя. Ильгиз, двоюродный брат Алмаза, тоже бережно хранит о нем светлую память. «Каждый должен заниматься своим делом. Ты здесь нужен. А защищать страну — это наша задача!» — говорил ему в свое время Алмаз.

Сафина хорошо помнят и однокурсники по политехническому колледжу в Бердске. Его жизнь была связана с военной службой, а в 2014 году он подписал контракт и начал службу в Новосибирском высшем командном училище.

Только о работе Алмаза с призывниками можно написать целую книгу. В 2014 — 2017 годах он был инструктором по подготовке командиров отделений в учебном центре Новосибирского высшего военного командного училища.

Здесь он окончательно нашел свое призвание. Приезжая на родину, примечал в военкомате новобранцев, которые не подведут на поле боя. После тренировок эти молодые парни, которые отлично показали себя и в учебе, поехали с ним в Сибирь. Алмаз обладал уникальной способностью четко ставить задачи. Его коллеги отмечают, что с ним было легко работать.

Еще один примечательный факт — Алмаз в Новосибирске постоянно помогал двум бабушкам и заботился о детском доме. Курсантам помог создать команду КВН и прививал любовь к творчеству.

Подробнее в Республике Башкортостан