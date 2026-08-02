В парке «Патриот» открыли бюст Героя СССР и учебно-тренировочный комплекс

В торжественной церемонии открытия объекта участвовали Глава Башкортостана Радий Хабиров, председатель ДОСААФ России Денис Добряков, а также Полина Прасол — правнучка Василия Маргелова и общественная деятельница.

Радий Хабиров подчеркнул символичность установки бюста выдающегося военачальника в парке «Патриот», который носит имя Героя России Максима Серафимова — тоже десантника. «Герои словно притягивают друг друга, — отметил глава региона. — С именем Василия Филипповича Маргелова неразрывно связано становление Воздушно‑десантных войск — подразделений, ставших одними из самых боеспособных в Вооружённых Силах СССР и России». Он выразил признательность всем, кто инициировал и реализовал проект воздушно‑десантного комплекса. По словам Хабирова, занятия в комплексе могут вдохновить школьников на выбор пути десантника, а главная цель проекта — воспитать крепких, сильных, патриотично настроенных молодых людей, искренне любящих Родину.

Денис Добряков, председатель ДОСААФ России, обратил внимание на серьёзное отношение Башкортостана к патриотическому воспитанию молодёжи и сохранению памяти о героях. «Я искренне поражён тем, как в республике относятся к „голубым беретам“ и к тем, кто стоит на страже нашей безопасности, — заявил он. — Раньше на передовой были наши деды, затем пришло наше время, а сегодня на линии огня — молодые бойцы, и первыми, как всегда, идут десантники. Это люди, чётко осознающие, ради чего они выбрали свою профессию». Добряков назвал открываемый учебно‑тренировочный комплекс одним из лучших в стране и поблагодарил Радия Хабирова и жителей республики за вклад в увековечение подвигов героев и подготовку будущих десантников.

Полина Прасол рассказала историю появления легендарного девиза ВДВ «Никто, кроме нас». По её словам, фраза зародилась в 1941 году на Ленинградском фронте: когда Георгий Жуков, осматривая передовые позиции, обратился к майору Маргелову с напутствием не допустить прорыва врага и произнёс: «Это не сделает никто, кроме вас», — Маргелов тихо повторил эти слова, которые впоследствии стали девизом десантников. Полина Прасол также отметила, что Воздушно‑десантные войска вписали яркие страницы в историю страны: только в ходе специальной военной операции 111 воинов получили звание Героя России (многие — посмертно). Она выразила глубокую благодарность за установку бюста своего прославленного предка, воспитавшего целую плеяду выдающихся десантников. В завершение Прасол вручила Радию Хабирову благодарность от командования ВДВ за поддержку подразделений.

После церемонии Глава республики осмотрел учебно‑тренировочный воздушно‑десантный комплекс. Один из авторов проекта, ветеран боевых действий, подполковник запаса Рифат Хузагалиев, пояснил, что площадка предназначена для подготовки самых разных категорий: школьников, студентов, военнослужащих и сотрудников силовых структур. Здесь можно будет отрабатывать прыжки с парашютом и навыки десантирования. В состав комплекса входит полный цикл наземной подготовки — всего семь видов тренажёров: парашютная вышка, высотный тренажёр с макетом вертолёта Ми‑8, макет самолёта Ан‑2, трамплин для отработки безопасного приземления, тренажёр гашения купола, специальная площадка для укрепления голеностопа, а также стапели для подвесных систем.

Руководитель проекта и меценат Алексей Аслямов сообщил, что комплекс назван в честь генерала армии, командующего ВДВ, Героя Советского Союза Василия Филипповича Маргелова. «Наша задача — продолжать славные традиции воспитания новых поколений защитников Родины, — подчеркнул он. — Благодарю свою команду за слаженную и оперативную работу: мы справились в сжатые сроки. Отдельная благодарность руководству республики и лично Радию Фаритовичу за доверие и возможность стать причастными к великой истории нашей страны».

В разговоре с журналистами Радий Хабиров поделился впечатлениями от увиденного. Он особо отметил, что комплекс создан силами десантников и ветеранов боевых действий без привлечения бюджетных средств. «Честно говоря, я не ожидал, что площадка окажется настолько технологичной, — признал глава региона. — В России подобных комплексов всего два. Уверен, что эта база станет серьёзным стимулом для молодёжи, которая захочет связать свою судьбу со службой в Воздушно‑десантных войсках».

Источник и фото: сайт Главы РБ