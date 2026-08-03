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3 Августа , 10:57

«Экопродукт» инвестировал в развитие производства республики более 180 млн руб

Компания «Экопродукт» из Баймака с 2022 по 2025 год направила на развитие производства более 180 млн рублей. 

«Экопродукт» инвестировал в развитие производства республики более 180 млн руб«Экопродукт» инвестировал в развитие производства республики более 180 млн руб
«Экопродукт» инвестировал в развитие производства республики более 180 млн руб

Об этом сообщил генеральный директор предприятия Рим Хафизов на еженедельном оперативном совещании, которое провёл Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Баймакский «Экопродукт» работает с 2018 года и специализируется на глубокой переработке молочного сырья, уделяя особое внимание кобыльему молоку и продукции на его основе. Предприятие выпускает натуральный кумыс, кумысный продукт, сливочное масло, сухой кумыс и сухое кобылье молоко, косметику, а также капсулированную и таблетированную продукцию. 

Производственную площадку в Баймаке оснастили современными технологическими линиями. Здесь работают цеха по выпуску кумыса, переработке коровьего молока и сублимационной сушке, собственная лаборатория, участок упаковки и линия выдува ПЭТ-бутылок. 

Предприятие активно развивает и научное направление. Специалисты сотрудничают с Башкирским государственным медицинским университетом, где подготовили рекомендации по применению кумысолечения в программах реабилитации. Кроме того, совместно с кафедрой микробиологии Московского государственного университета компания работает над созданием отечественных заквасок для молочной и пищевой промышленности. Этот проект направлен на развитие импортозамещения и расширение производства пробиотиков.

Продукцию предприятия реализуют через «Молочную кухню», сервис «Самокат», торговую сеть «Башспирт», рестораны и кафе, а также в рамках проекта «Продукт Башкортостана». Компания поставляет товары в Казахстан и Кыргызстан.

В ближайшие годы «Экопродукт» планирует расширить производственную базу, увеличить объёмы переработки сырья, наладить выпуск собственных заквасок и укрепить экспортное направление. Также предприятие готовит проект строительства жилья для сотрудников в рамках программы комплексного развития сельских территорий.

Радий Хабиров пожелал «Экопродукту» дальнейшего развития, отметил важность поддержки традиционных направлений производства и инновационных разработок.

Источник и фото: https://www.glavarb.ru

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