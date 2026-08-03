Республиканская клиническая больница пополнилась новым оборудованием

Оборудование закуплено в рамках нацпроекта «Семья» и предназначено для высокоточной инфузионной терапии у самых маленьких пациентов.

Аппараты позволяют вводить лекарства непрерывно и дозированно — со скоростью до долей миллилитра в час. Это особенно важно для недоношенных детей с критически низким весом.

Исполняющая обязанности заведующего отделением Альбина Гибадуллина отметила, что насосы помогут корректировать водно-электролитный баланс, проводить длительные инфузии инотропных препаратов, безопасно вводить антибиотики и иммуноглобулины. При этом несколько устройств можно использовать одновременно на одном кувезе без риска перегрузки и инфицирования.

Источник: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан.