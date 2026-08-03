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3 Августа , 08:57

В Уфе пройдёт бизнес-форум Башкортостана и Узбекистана

Делегация Узбекистана посетит Уфу для обсуждения предпринимательского сотрудничества.

В Уфе пройдёт бизнес-форум Башкортостана и УзбекистанаВ Уфе пройдёт бизнес-форум Башкортостана и Узбекистана
В Уфе пройдёт бизнес-форум Башкортостана и Узбекистана

Этот вопрос рассматривался на рабочем совещании в формате видеосвязи между Главой Башкортостана Радием Хабировым и хокимом Ташкентской области Зойиром Мирзаевым. В рамках предстоящего визита в столице республики состоится бизнес-форум «Дальнейшее расширение сотрудничества Республики Башкортостан и Республики Узбекистан». Ожидается участие представителей 110 узбекских предприятий и 100 компаний из Башкортостана.

Также обсудили совместные проекты в АПК, торговле, туризме, образовании, культуре и спорте. В приоритете — создание технопарка «Бекабад» с участием резидентов из Башкортостана. Узбекская сторона уже подготовила мастер-план, в ближайшее время планируется подписание первых инвестсоглашений.

Готовятся проекты в гостиничном бизнесе и производстве бытовой техники. В этом году Башкортостан посетят представители туристической сферы Узбекистана.

Стороны договорились провести осенью в Уфе крупные соревнования по борьбе. Для координации работы в Башкортостане появится представитель Ташкентской области — Умиджон Убайдуллаев. Хоким пригласил делегацию Башкортостана с ответным визитом осенью, Радий Хабиров поддержал инициативу.

Источник и фото: https://glavarb.ru

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