В Уфе пройдёт бизнес-форум Башкортостана и Узбекистана

Этот вопрос рассматривался на рабочем совещании в формате видеосвязи между Главой Башкортостана Радием Хабировым и хокимом Ташкентской области Зойиром Мирзаевым. В рамках предстоящего визита в столице республики состоится бизнес-форум «Дальнейшее расширение сотрудничества Республики Башкортостан и Республики Узбекистан». Ожидается участие представителей 110 узбекских предприятий и 100 компаний из Башкортостана.

Также обсудили совместные проекты в АПК, торговле, туризме, образовании, культуре и спорте. В приоритете — создание технопарка «Бекабад» с участием резидентов из Башкортостана. Узбекская сторона уже подготовила мастер-план, в ближайшее время планируется подписание первых инвестсоглашений.

Готовятся проекты в гостиничном бизнесе и производстве бытовой техники. В этом году Башкортостан посетят представители туристической сферы Узбекистана.

Стороны договорились провести осенью в Уфе крупные соревнования по борьбе. Для координации работы в Башкортостане появится представитель Ташкентской области — Умиджон Убайдуллаев. Хоким пригласил делегацию Башкортостана с ответным визитом осенью, Радий Хабиров поддержал инициативу.

Источник и фото: https://glavarb.ru