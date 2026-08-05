Сборная Башкирии принимает участие в окружных юнармейских сборах ПФО «Гвардеец»

За начальные дни смены юнармейцы успели пообщаться с Героями Российской Федерации, кавалерами боевых орденов, ветеранами боевых действий и участниками специальной военной операции — такие встречи стали важным и запоминающимся опытом для ребят. Кроме того, юные участники представили свои регионы в рамках конкурса «Визитная карточка» и побывали на познавательной экскурсии.

Сейчас юнармейцы живут в казармах и интенсивно развивают военные навыки: осваивают современное вооружение и боевую технику, проходят разные испытания. Уже состоялись соревнования по плаванию и занятия по огневой подготовке.

Впереди — ещё три недели активной программы. Ребят ждут состязания по 11 видам спорта, творческие конкурсы, а также знакомство с историей и достопримечательностями Сурского края. Сборы дают участникам шанс раскрыть свои способности, пополнить багаж знаний, подружиться с ровесниками из других регионов и достойно отстоять честь своей республики.

Сборной Башкортостана искренне желают сохранять уверенность, проявлять силу духа и действовать сплочённо — чтобы добиться высоких результатов.

Источник: «Молодёжная газета»

Фото: Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи РБ