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14 Августа , 10:41

В Башкирии построят цех компостирования органических отходов

На VIII Всероссийском инвестиционном сабантуе «Зауралье-2026» в Сибае подписано дополнительное соглашение о строительстве цеха компостирования органических отходов в Ишимбайском районе. 

В Башкирии построят цех компостирования органических отходовВ Башкирии построят цех компостирования органических отходов
В Башкирии построят цех компостирования органических отходов

Документ подписали первый заместитель премьер-министра — министр экономического развития РБ Рустам Муратов и гендиректор ООО «Эко-Сити» Амир Ягафаров.

Инвестиции в проект составят 500 млн рублей. На предприятии планируют перерабатывать до 36 тысяч тонн органики в год и производить до 40 тысяч тонн RDF-топлива. Будет создано 31 новое рабочее место.

Рустам Муратов отметил, что проект позволит вовлекать отходы в хозяйственный оборот и внедрять новые подходы к их переработке. При этом он подчеркнул, что для республики важно, чтобы инвестпроекты решали конкретные задачи развития территорий.

На объекте уже завершили монтаж инженерных коммуникаций и строительство зданий, продолжаются работы по электрике, благоустройству и отделке. Ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2026 года.

Проект реализуется с господдержкой — в виде льготы по налогу на имущество.

Источник и фото: https://pravitelstvorb.ru/news/29407/

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