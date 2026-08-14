В Башкирии построят цех компостирования органических отходов

Документ подписали первый заместитель премьер-министра — министр экономического развития РБ Рустам Муратов и гендиректор ООО «Эко-Сити» Амир Ягафаров.

Инвестиции в проект составят 500 млн рублей. На предприятии планируют перерабатывать до 36 тысяч тонн органики в год и производить до 40 тысяч тонн RDF-топлива. Будет создано 31 новое рабочее место.

Рустам Муратов отметил, что проект позволит вовлекать отходы в хозяйственный оборот и внедрять новые подходы к их переработке. При этом он подчеркнул, что для республики важно, чтобы инвестпроекты решали конкретные задачи развития территорий.

На объекте уже завершили монтаж инженерных коммуникаций и строительство зданий, продолжаются работы по электрике, благоустройству и отделке. Ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2026 года.

Проект реализуется с господдержкой — в виде льготы по налогу на имущество.

Источник и фото: https://pravitelstvorb.ru/news/29407/