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14 Августа , 06:08

В Сибае стартует VIII Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2026»

VIII Всероссийский инвестиционный сабантуй открывается сегодня — это одна из ключевых деловых площадок Башкортостана. На протяжении двух дней в Сибае будут собираться те, кто формирует экономическую повестку региона: лица, принимающие решения, инвесторы и инициаторы новых проектов.

В Сибае стартует VIII Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2026»В Сибае стартует VIII Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2026»
В Сибае стартует VIII Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2026»

Уже с утра на площадке кипит активная работа. В форуме участвуют представители органов власти, бизнес‑сообщества, институтов развития и инвестиционных структур.

Среди гостей — делегации из Узбекистана, Казахстана, Турции, Абхазии, ЮАР, Италии, а также из Москвы и Московской области, Алтайского края и Екатеринбурга.

В рамках площадки «Зауралье» намечено подписание около 30 соглашений. Центральная тема сабантуя в этом году — «Экономика Победы»: она определена по поручению руководства республики.

Участники обсудят, как развивать регион в текущих условиях, какие возможности открываются для бизнеса, как привлекать инвестиции и запускать проекты, укрепляющие экономическую стабильность Башкортостана.

Особое внимание на форуме уделят поддержке участников СВО и их предпринимательским планам. Будут представлены новые механизмы помощи бойцам после возвращения: инструменты для запуска собственного дела, создания рабочих мест и интеграции в экономику региона.

Источник и фото: Правительство РБ

В Сибае стартует VIII Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2026»
В Сибае стартует VIII Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2026»
В Сибае стартует VIII Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2026»
В Сибае стартует VIII Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2026»
В Сибае стартует VIII Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2026»
В Сибае стартует VIII Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2026»
В Сибае стартует VIII Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2026»
В Сибае стартует VIII Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2026»
В Сибае стартует VIII Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2026»
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