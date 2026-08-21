Что происходит в Башкирии: ситуация на 21 августа

Тема брифинга сегодня - топливо в Башкортостане. Об этом и многом другом в прямом эфире журанлисты поговорили с заместителем министра промышленности, энергетики и инноваций Эдуардом Мустафиным.
Ситуация стабильна, постепенно исправляется. Пока есть ряд заправок в Уфе и в республике, которые требуют особого контроля. Баймакский, Благоварский и Хайбуллинский районы пока находятся в “красной” зоне. В отдаленные районы бензовозы подъедут позже из-за режима Беспилотной опасности. А Благоварский район - транзитный.
Подвоз топлива идет дольше, чем собирается очередь. Задержка в 4 часа особенно сказывается на отдаленных территориях. Власти призывают водителей планировать свой маршрут.
Некоторые восстановили свою работу, но не все. Практика показывает: как только открывается небольшая АЗС, район начинает “дышать”. Так, например, в Иглинском районе ситуация начала исправляться в лучшую сторону с открытием небольших заправок. Да, цена там будет выше, но и бензина для населения становится больше.
Власти советуют автолюбителям выбирать среди нескольких заправок, заранее планировать свой маршрут, время, объемы заправки, следить за объемом топлива в баке. Что касается спроса, то все зависит от трафика. Если в районе происходят какие-то события, то водители накапливаются на заправках. Большие очереди там, где много водителей.
По Сибаю и Баймаку - ситуация достаточно динамично и быстро меняется. На 9 утра в Сибае был бензин, а в Баймаке появится бензин до конца дня.
Рынок насыщается бензином марки АИ-92 и АИ-95. При этом бензин АИ-100 - история достаточно нишевая, такое топливо нужно небольшому количеству машин согласно паспорту. Если взять Уфу, то в Уфе больше машин, которым нужен АИ-95. Если взять районы, то там больше машин, которые ездят на АИ-92. Оперштаб понимает, как выглядит спрос в разных районах, и передает эту информацию производителям.
Действительно, цифры на заправках заклеили. Дело в том, что на заправки этой сети поставляется бензин другой торговой марки “К5”, который при этом соответствует тому же классу. В общем, топливо осталось того же качества, водители могут не переживать.
Источник и фото: телеканал БСТ.