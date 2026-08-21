+14 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Новости
21 Августа , 10:27

Что происходит в Башкирии: ситуация на 21 августа

На телеканале БСТ продолжается серия ежедневных брифингов, на которых обсуждается  актуальная ситуация в Башкортостане. 

Что происходит в Башкирии: ситуация на 21 августаЧто происходит в Башкирии: ситуация на 21 августа
Что происходит в Башкирии: ситуация на 21 августа

Тема брифинга сегодня - топливо в Башкортостане. Об этом и многом другом в прямом эфире журанлисты поговорили с заместителем министра промышленности, энергетики и инноваций Эдуардом Мустафиным.

Какая ситуация с топливом на сегодняшний день?

Ситуация стабильна, постепенно исправляется. Пока есть ряд заправок в Уфе и в республике, которые требуют особого контроля. Баймакский, Благоварский и Хайбуллинский районы пока находятся в “красной” зоне. В отдаленные районы бензовозы подъедут позже из-за режима Беспилотной опасности. А Благоварский район - транзитный. 

Как повлиял на работу заправочных станций режим Беспилотной опасности?

Подвоз топлива идет дольше, чем собирается очередь. Задержка в 4 часа особенно сказывается на отдаленных территориях. Власти призывают водителей планировать свой маршрут. 

Как чувствуют себя небольшие АЗС?

Некоторые восстановили свою работу, но не все. Практика показывает: как только открывается небольшая АЗС, район начинает “дышать”. Так, например, в Иглинском районе ситуация начала исправляться в лучшую сторону с открытием небольших заправок. Да, цена там будет выше, но и бензина для населения становится больше. 

Почему заправка вроде работает, а на деле оказывается, что на ней есть только дизель?

Власти советуют автолюбителям выбирать среди нескольких заправок, заранее планировать свой маршрут, время, объемы заправки, следить за объемом топлива в баке. Что касается спроса, то все зависит от трафика. Если в районе происходят какие-то события, то водители накапливаются на заправках. Большие очереди там, где много водителей. 

Что происходит в Сибае и Баймаке?

По Сибаю и Баймаку - ситуация достаточно динамично и быстро меняется. На 9 утра в Сибае был бензин, а в Баймаке появится бензин до конца дня. 

Что с бензином АИ-100?

Рынок насыщается бензином марки АИ-92 и АИ-95. При этом бензин АИ-100 - история достаточно нишевая, такое топливо нужно небольшому количеству машин согласно паспорту. Если взять Уфу, то в Уфе больше машин, которым нужен АИ-95. Если взять районы, то там больше машин, которые ездят на АИ-92. Оперштаб понимает, как выглядит спрос в разных районах, и передает эту информацию производителям. 

Почему на одной из заправок заклеили цифру 6 в марке “Евро 6”?

Действительно, цифры на заправках заклеили. Дело в том, что на заправки этой сети поставляется бензин другой торговой марки “К5”, который при этом соответствует тому же классу. В общем, топливо осталось того же качества, водители могут не переживать.

Источник и фото: телеканал БСТ.

 

 

Автор:
Читайте нас
Выбор редакции
Местные новости
31 Августа , 09:39
В Стерлитамаке врачи борются за жизнь трёхлетнего ребёнка, попавшего в ДТП
Местные новости
31 Августа , 04:01
В Стерлитамаке в минувшее воскресенье тушили пожар на улице Комсомольской
Происшествия
31 Августа , 04:50
В Стерлитамаке задержан подозреваемый в разбойном нападении
Происшествия
31 Августа , 03:45
В Башкирии 26-летняя девушка без прав разбилась насмерть
Партнеры
Фотобанк журналистов РБ
Рубрика "Еда и напитки"
Рубрика "Животные"

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru