Что происходит в Башкирии: ситуация на 21 августа

Тема брифинга сегодня - топливо в Башкортостане. Об этом и многом другом в прямом эфире журанлисты поговорили с заместителем министра промышленности, энергетики и инноваций Эдуардом Мустафиным.

Какая ситуация с топливом на сегодняшний день?

Ситуация стабильна, постепенно исправляется. Пока есть ряд заправок в Уфе и в республике, которые требуют особого контроля. Баймакский, Благоварский и Хайбуллинский районы пока находятся в “красной” зоне. В отдаленные районы бензовозы подъедут позже из-за режима Беспилотной опасности. А Благоварский район - транзитный.

Как повлиял на работу заправочных станций режим Беспилотной опасности?