Школы Башкирии получили новые автобусы для перевозки учащихся

В очередную партию вошли 10 современных автобусов «Вектор NEXT», которые приобрели за счёт республиканского бюджета. Их получили восемь школ из Уфы, Абзелиловского, Зианчуринского, Ишимбайского, Илишевского, Стерлибашевского, Уфимского и Фёдоровского районов.

Автобусы, рассчитанные на 25 посадочных мест, соответствуют всем требованиям безопасности при перевозке детей, оснащены ремнями безопасности, тахографами, спутниковой навигацией.

– У нас в республике стало доброй традицией перед началом учебного года передавать в школы новые автобусы. В этом году мы ожидаем ещё 59 автобусов, приобретённых за счёт федеральных средств. И мы признательны Министерству просвещения России и лично министру Сергею Сергеевичу Кравцову за то, что обновление школьного автопарка идёт постоянно. Потому что дети должны ездить в хороших, комфортных, современных условиях, – сказал Радий Хабиров. – Большое спасибо водителям. Вы делаете огромный, ответственный труд, и мы его очень ценим. Пусть дорога до школы будет хорошей и безопасной!

Всего в Башкортостане подвозом до места учёбы и обратно пользуются 56 532 учащихся 876 школ, расположенных в 2 805 населённых пунктах. Перевозку обеспечивают 1 567 школьных автобусов. Только за прошлый год муниципалитеты республики получили 207 новых автобусов, приобретённых за счёт средств федерального и регионального бюджетов.

Источник и фото: сайт Главы РБ.