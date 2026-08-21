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21 Августа , 09:53

Школы Башкирии получили новые автобусы для перевозки учащихся

21 августа в рамках Республиканского августовского совещания по образованию, которое в этом году проходит в Ишимбае, Глава Башкортостана Радий Хабиров передал ключи от новых школьных автобусов учебным заведениям региона.

Школы Башкирии получили новые автобусы для перевозки учащихсяШколы Башкирии получили новые автобусы для перевозки учащихся
Школы Башкирии получили новые автобусы для перевозки учащихся

В очередную партию вошли 10 современных автобусов «Вектор NEXT», которые приобрели за счёт республиканского бюджета. Их получили восемь школ из Уфы, Абзелиловского, Зианчуринского, Ишимбайского, Илишевского, Стерлибашевского, Уфимского и Фёдоровского районов.

Автобусы, рассчитанные на 25 посадочных мест, соответствуют всем требованиям безопасности при перевозке детей, оснащены ремнями безопасности, тахографами, спутниковой навигацией.

 

– У нас в республике стало доброй традицией перед началом учебного года передавать в школы новые автобусы. В этом году мы ожидаем ещё 59 автобусов, приобретённых за счёт федеральных средств. И мы признательны Министерству просвещения России и лично министру Сергею Сергеевичу Кравцову за то, что обновление школьного автопарка идёт постоянно. Потому что дети должны ездить в хороших, комфортных, современных условиях, – сказал Радий Хабиров. – Большое спасибо водителям. Вы делаете огромный, ответственный труд, и мы его очень ценим. Пусть дорога до школы будет хорошей и безопасной!

 

Всего в Башкортостане подвозом до места учёбы и обратно пользуются 56 532 учащихся 876 школ, расположенных в 2 805 населённых пунктах. Перевозку обеспечивают 1 567 школьных автобусов. Только за прошлый год муниципалитеты республики получили 207 новых автобусов, приобретённых за счёт средств федерального и регионального бюджетов.

Источник и фото: сайт Главы РБ.

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