Глава Башкортостана провёл заседание антитеррористической комиссии и оперативног

На повестке – вопросы обеспечения общественной безопасности во время Дня знаний, а также в единый дня голосования.

– Это масштабные и ответственные мероприятия. При подготовке к ним нужно учитывать угрозы и риски возможных правонарушений, – отметил Радий Хабиров.

Отметим, что в единый день голосования в республике пройдут 39 избирательных кампаний, включая выборы депутатов Государственной Думы России и Уфимского Горсовета. Всего будет задействовано более 3 тысяч избирательных участков.

Не менее важный вопрос – подготовка к новому учебному году. Эту тему недавно обсудили на республиканском августовском совещании по образованию. Задача – обеспечить безопасность школ.

– Все образовательные организации уже обследованы. В целом ситуация с антитеррористической защищённостью улучшилась. В том числе благодаря дополнительным мерам, которые мы приняли в 2026 году, – отметил Радий Хабиров. – Тем не менее, эту тему всегда нужно держать на особом контроле.

Участники заседания определили порядок межведомственного взаимодействия в период проведения запланированных мероприятий, а также ключевые направления работы правоохранительных органов, оперативных и аварийных служб.

Источник и фото: сайт Главы РБ.