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25 Августа , 10:22

Готовность к отопительному сезону в Башкортостане держат на контроле

Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин провел заседание президиума Правительственной комиссии по региональному развитию. Главная тема – готовность субъектов к осенне-зимнему периоду 2026–2027 годов.

По словам вице-премьера, в среднем по стране готовность коммунальной инфраструктуры к зиме оценивается в 62%. Марат Хуснуллин поручил провести выездные осмотры энергообъектов, организовать тренировки для аварийных служб, создать запасы топлива и проверить резервные источники электроснабжения. Также заместитель Председателя Правительства России поблагодарил Генеральную прокуратуру за пристальное внимание к этой теме.

– До начала отопительного сезона осталось совсем немного времени. Скоро подача тепла начнётся в северных регионах страны. Прошу руководителей регионов мобилизовать необходимые ресурсы, обеспечить выполнение всех запланированных мероприятий в установленные сроки, а регионы, допустившие отставание, – нарастить темпы подготовки к зиме. Нужно гибко наладить работу внутри региональных команд, а также с коллегами из федерального центра – как в рамках новых вызовов, так и по ранее намеченным планам, – сказал Марат Хуснуллин.

В Башкортостане подготовка к отопительному сезону ведется в штатном режиме. На республиканском форуме «Управдом» Глава Башкортостана Радий Хабиров поручил проработать механизм участия собственников жилья в приемке объектов к зиме. Средняя готовность коммунальной инфраструктуры республики составляет 68%. В регионе предстоит подготовить 15 тыс. многоквартирных домов, 466 котельных, 3 тысячи соцобъектов. Параллельно решается вопрос с топливными резервами. На сегодня в котельных запасено 16,1 тысячи тонн жидкого топлива. Это 84% от необходимого объема.

– При подготовке многоквартирных домов к отопительному периоду важно учитывать способ управления домом. Если дом находится под управлением управляющей организации, именно она обязана обеспечивать надлежащее содержание общего имущества и выполнение необходимых работ по подготовке дома к зиме. Собственникам при этом важно контролировать качество и сроки выполнения работ, а при ненадлежащем исполнении УК своих обязанностей обращаться в надзорные органы, – отметила министр жилищно-коммунального хозяйства республики Ирина Голованова.

До старта отопительного сезона остались считанные недели. Башкортостан намерен подойти к этому рубежу с полной уверенностью, что каждый дом получит тепло вовремя.

Автор – Илина Насретдинова.

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