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25 Августа , 06:33

Муниципалитеты Башкортостана обсудили подготовку к отопительному сезону

21 августа 2026 года представители городов и районов Башкортостана приняли участие во Всероссийском онлайн‑совещании по подготовке к отопительному сезону. Мероприятие организовала ВАРМСУ (Ассоциация развития местного самоуправления) при поддержке «Единой России». К трансляции подключились порядка 1300 руководителей из разных регионов страны; в ходе встречи они смогли задать вопросы заместителю министра строительства и ЖКХ России Алексею Ересько.

Муниципалитеты Башкортостана обсудили подготовку к отопительному сезонуМуниципалитеты Башкортостана обсудили подготовку к отопительному сезону
Муниципалитеты Башкортостана обсудили подготовку к отопительному сезону

В центре обсуждения были ключевые аспекты подготовки к осенне‑зимнему периоду: развитие нормативной базы, формирование ресурсов, порядок ликвидации аварий, противоаварийные тренировки и взаимодействие с управляющими компаниями.

Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева отметила, что в рамках «Муниципального диалога» ведётся работа с обращениями жителей — их анализируют и ищут системные решения. Задача — донести проблемы до профильных ведомств, выработать механизмы поддержки и при необходимости оказать адресную помощь территориям.

Заместитель главы по строительству и ЖКХ администрации Благовещенского района Башкортостана Антон Медведев рассказал, что особое внимание на совещании уделили теплоснабжению. Муниципалитетам поручили разработать план децентрализации источников тепла, чтобы снизить зависимость городов от одной ТЭЦ. В частности, в Благовещенске, где 21 тыс. человек получают тепло от Приуфимской ТЭЦ, планируют задействовать котельные местных предприятий и установить дополнительные блочно‑модульные котельные. Также главам муниципалитетов напомнили о необходимости вовремя сдать паспорта готовности и отчётность.

Ольга Шаранова, заместитель главы администрации Сибая, поблагодарила ВАРМСУ и Минстрой России за обучающий вебинар по подготовке к осенне‑зимнему периоду. По её словам, новый приказ Минэнерго № 2234 вызвал на местах практические вопросы — на совещании удалось детально разобрать требования законодательства. Участники получили разъяснения по оснащению объектов резервными источниками тепла и действиям при авариях. После вебинара в Сибае провели внутреннее совещание, сформировали планы мероприятий и назначили ответственных.

По итогам встречи запросы глав муниципалитетов направят в Минстрой России — территориям окажут методическую поддержку, организуют обучение и предоставят инструкции по действиям в аварийных ситуациях. В дальнейшем такие мероприятия планируют проводить регулярно. Кроме того, представители ВАРМСУ будут участвовать в обсуждении законопроектов Минстроя России ещё на этапе их разработки.

Автор: Эльвира Сафина

Фото: администрация города Сибая, Благовещенского района, ВАРМСУ, Минстрой России

Муниципалитеты Башкортостана обсудили подготовку к отопительному сезону
Муниципалитеты Башкортостана обсудили подготовку к отопительному сезону
Муниципалитеты Башкортостана обсудили подготовку к отопительному сезону
Муниципалитеты Башкортостана обсудили подготовку к отопительному сезону
Муниципалитеты Башкортостана обсудили подготовку к отопительному сезону
Муниципалитеты Башкортостана обсудили подготовку к отопительному сезону
Муниципалитеты Башкортостана обсудили подготовку к отопительному сезону
Муниципалитеты Башкортостана обсудили подготовку к отопительному сезону
Муниципалитеты Башкортостана обсудили подготовку к отопительному сезону
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