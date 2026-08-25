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25 Августа , 09:21

Совещание с заместителями директоров школ по воспитательной работе

25 августа в Доме Республики прошла встреча Главы Башкортостана Радия Хабирова с заместителями директоров крупных школ региона по воспитательной работе. В преддверии нового учебного года участники обсудили, как повысить безопасность в образовательных учреждениях и дальше совершенствовать эту работу.

Совещание с заместителями директоров школ по воспитательной работеСовещание с заместителями директоров школ по воспитательной работе
Совещание с заместителями директоров школ по воспитательной работе

Напомним, в феврале 2026 года руководитель республики подписал указ о дополнительных мерах по усилению безопасности образовательных организаций. Среди ключевых шагов — перевод 159 школ на двухрежимную охрану. Также в школах приступили к работе заместители директоров, отвечающие за воспитательную и профилактическую деятельность: их освободили от излишней учебной нагрузки и установили ежемесячную региональную доплату.

Радий Хабиров поблагодарил заместителей директоров за то, что они взяли на себя столь ответственную миссию, и заверил, что республика будет выступать для них партнёром и оказывать необходимую поддержку. Глава региона напомнил, что 1 сентября за парты сядут 500 тысяч детей, и впереди — напряжённый период. С учётом проведения специальной военной операции, по словам Хабирова, против страны ведётся гибридная война, в том числе нацеленная на молодое поколение, и важно сообща противостоять этим угрозам.

Руководитель республики подчеркнул, что работа должна строиться комплексно: помимо собственно охраны, нужны антибуллинговые программы и меры по предупреждению деструктивного поведения. Радий Хабиров обратил внимание на то, что заместителям директоров важно досконально знать систему охраны школы и соответствующие регламенты, следить за психологическим климатом в коллективе и тесно взаимодействовать с социальными педагогами. Он особо отметил: ни в коем случае нельзя замалчивать тревожные ситуации — это чревато серьёзными последствиями. Ещё одним важным направлением работы Глава республики назвал защиту педагогов от буллинга — эта задача тоже лежит в зоне ответственности профильных заместителей директоров.

Также Радий Хабиров напомнил о недавно подписанном указе о дополнительных мерах поддержки учителей: документ призван укрепить статус педагогических профессий.

В своём выступлении министр просвещения региона Ильдар Мавлетбердин рассказал о методической поддержке заместителей директоров по воспитательной работе: речь идёт о регулярных образовательных программах, а также о выездах в школы межведомственных групп, которые помогают выстраивать работу.

Активно действует антикризисный десант — подразделение Республиканского психолого‑педагогического центра: его специалисты уже посетили 123 школы и провели свыше 3,8 тысячи консультаций.

Помощник Главы Башкортостана Александр Бурдо в докладе остановился на том, как выстроить качественную работу систем школьной охраны. Он акцентировал внимание на подготовке сотрудников, их оснащении необходимым оборудованием, а также на отработке чётких алгоритмов действий при возникновении угроз.

Источник и фото: сайт Главы РБ

Совещание с заместителями директоров школ по воспитательной работе
Совещание с заместителями директоров школ по воспитательной работе
Совещание с заместителями директоров школ по воспитательной работе
Совещание с заместителями директоров школ по воспитательной работе
Совещание с заместителями директоров школ по воспитательной работе
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